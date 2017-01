GUERRA DE ENCUESTAS

La fórmula Massa Stolbizer, otra preferida en la Provincia

La consultora Managment and Fit difundió su sondeo de opinión pública de cara a las próximas elecciones. La imagen positiva de Vidal no evita que Cambiemos pierda en Buenos Aires.

Las encuestas de intención de voto no tardaron en llegar. En año electoral, todos los partidos están atentos a los números en la provincia de Buenos Aires, el bastión de todas las batallas. La consultora Managment and Fit difundió hoy sus números, donde la fórmula de Sergio Massa y Margarita Stolbizer sería la fórmula ganadora, con un 33,8 por ciento de los votos, seguida por la dupla Daniel Scioli y Cristina Fernández, que obtendría el 28,5. En tercer lugar quedaría la fórmula de Cambiemos, Jorge Macri y Elisa Carrió, con el 16 por ciento de los votos.Cabe destacar que, si las elecciones legislativas fueran hoy, la fórmula ganadora sería Cristina Fernández y Daniel Scioli con un 31,4 por ciento de los votos, seguida por Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer, que cosecharían el 28,6 de los votos para el Frente Renovador. Como tercera fuerza, sigue apareciendo Cambiemos, esta vez, con 14,3 puntos para la fórmula Jorge Macri y Graciela Ocaña.Otro punto interesante para tener en cuenta es que, según la consultora, los números del oficialismo en la Provincia no lograrían hacer valer la imagen positiva que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal, que alcanza al 70,5 por ciento, seguida por Sergio Massa, con 61,9 por ciento, y Facundo Manes, con el 60,8. El nivel de aprobación de la gestión de la mandataria bonaerense es de un 56,9 por ciento, contra un 34,4 por ciento de desaprobación.Esta no sería la misma suerte del gobierno nacional, donde Mauricio Macri tiene un 52,1 por ciento de desaprobación, contra un 39,1 por ciento de aprobación.