ENTREVISTA

Manuel Mosca: "Quizá no sea el momento para ampliar Cambiemos"

De descanso en Pinamar y luego de entregar un subsidio a los bomberos locales, el presidente de la Cámara de Diputados cuenta a La Tecla cómo pretende que sea el año legislativo, se refiere a las elecciones venideras y sorprende con su opinión sobre La Cámpora.

Descansa los fines de semana en Pinamar, pero no deja de lado la labor política ni de gestión. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, luego de entregarles un subsidio a los laboriosos bomberos voluntarios locales, se sienta a charlar con La Tecla en un reconocido y reformado balneario. Se despide de un grupo de legisladores que lo acompañaba, lo propio hace con los intendentes Martín Yeza (Pinamar) y Julio Garro (La Plata), y se predispone para dar comienzo a la entrevista.Con el sol que antecede a la tormenta pegando fuerte, el joven bolivarense avizora cómo será su tarea en reemplazode Jorge Sarghini y destaca que María Eugenia Vidal se transformará en la cara visible de la campaña legislativa, aunque no se anima a jugarse por ningún candidato. También asegura que le gustaría ganarles el distrito a todos los intendentes que van en busca de la renovación del peronismo, y sorprende diciendo que admira a varios dirigentes deLa Cámpora.-¿Cuáles son las similitudes y diferencias que va a tener la presidencia de Manuel Mosca con la de Jorge Sarghini?-Las similitudes tienen que ver con que voy a intentar mantener una línea institucional con mucho diálogo. Voy a tratar de hablar con todos los sectores, como lo hizo Jorge (Sarghini), y mantener una línea de transparencia y racionalidad.En cuanto a las diferencias, por ahí tengo más contracción a recorrer la Provincia, en virtud de lo que se viene, que es un año electoral. La idea es salir de la zona de confort, salir de La Plata. Me gustaría poder llevar determinadas discusiones del ámbito parlamentario a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. No digo que esto no sea del agrado de Jorge, pero, por las características de lo que fue el año pasado y la demanda legislativa, él tenía su radio de acción más en la capital. Por supuesto que es una expresión de deseo. Espero que la dinámica diaria me lo permita hacer.-Pareciera que el peronismo de Diputados va camino a la unidad. Tal como señalan ellos mismos, ¿es una mala noticia para Cambiemos?-Mi rol me impide no sólo opinar sino, además, inmiscuirme en la dinámica del bloque del peronismo, así como en la de la bancada del Frente Renovador o cualquier otro espacio político. Estamos preparados para dialogar durante todo el año con la cantidad de bloques y expresiones que haya. Siempre es más fácil si hay orden e interlocuciones definidas. Pero reitero: estamos preparados, sea cual sea la dinámica de los bloques, para hablar con todos de la mejor manera posible.-El año pasado les resultó más sencillo acordar con el massismo que con el peronismo… ¿Crees que va a seguir siendo así?-Siento que el massismo, al igual que el GEN, ha tenido una actitud muy responsable con la provincia de Buenos Aires ysus vecinos, ya que fueron conscientes de lo mucho que necesitaba la Gobernadora contar con determinadas herramientas para llevarle soluciones a la gente. Estoy convencido de que van a seguir por el mismo camino. La gente espera eso de la clase política. Hay que destacar también que el final de año fue muy bueno en términos de lo que fue la actitud de muchos sectores del peronismo, que fueron muy proclives al diálogo y nos ayudaron a sacar el Presupuesto.-Con apenas un año de gestión, Vidal es una de las dirigentes de América Latina con la mayor imagen positiva. ¿Por qué se da esto?-Es un resultado no buscado. Lo que hizo la Gobernadora es haber tomado la decisión de pelear contra aquellos sectores que estaban en connivencia con el delito en la Provincia. Y no sólo hablo de la Policía o el Servicio Penitenciario, las mafias estaban instaladas en cada área de gestión. Además de dar esa pelea, María Eugenia está gestionando, tiene un enorme compromiso con la gestión. Hay un nivel de obra pública, que son soluciones concretas para la gente, inédito en el territorio bonaerense en los últimos años. Todo esto, más el valor de la cercanía y el compromiso de cuidar a los que menos tienen, indudablemente genera respaldo y legitimidad.-Desde la oposición, básicamente el peronismo, señalan que tomando tanta deuda como ha tomado este Gobierno no tendría que ser complicado llevar adelante la gestión…-Estamos cambiando deuda social por deuda financiera. El peronismo gobernó 25 años con un nivel de deuda social escandaloso. Nosotros empezamos a resolver ese flagelo, y lo hicimos solicitando financiamiento para obras de infraestructura. Pero, además de eso, reclamamos los fondos que les fueron quitando de manera injusta a la Provincia con el objetivo de recuperarlos y seguir haciendo obras. Eso es agua potable, cloacas, mejores rutas, mejores hospitales, mejores escuelas. Eso es mejorarle la calidad de vida a la gente. Estamos en el camino correcto. Ya se empiezan a percibir esas soluciones.-¿Durante muchos años la deuda social fue un negocio político?-No sé si un negocio político, lo que sí sé es que fue el resultado de una pésima gestión que nosotros empezamos a revertir. Estamos convencidos de que a través de las obras de infraestructura la gente vive mejor.-¿La situación del país es parte de la grieta? Los oficialistas dicen que se está mejorando y que la situación va a ser mucho mejor, y muchos opositores afirman que se está cada vez peor y que no hay expectativas de mejoramiento.-Puede ser que tenga que ver con la grieta. Yo siento que estamos en el camino correcto, y que si la gente dimensionara lo que el presidente Macri, la gobernadora Vidal y sus respectivos equipos han evitado en términos de catástrofe social y económica, estaría mucho más conforme de lo que está. Basta con mirar lo que sucede en Venezuela. En el fondo se percibe. La gente sostiene un nivel de confianza enorme.-¿Cuando hablás de “evitar” te referís simplemente al triunfo y a sacar del camino a Scioli o también a lo hecho hasta ahora?-También por lo que se ha hecho. Cuan-do uno analiza las soluciones estructurales que se han conseguido en materia macroeconómica, como haber salido del default, dejar atrás el cepo cambiario, acordar con los holdouts, recuperar elcrédito internacional, bajar la inflación y empezar a controlarla, restablecer el sistema de estadísticas, me convence que la confianza en este gobierno tiene que ver con lo evitado en el primer año y los resultados positivos que se van a empezar a notar fundamentalmente en el segundo año.-¿Cambiemos necesita más peronismo, como piden algunos dirigentes, o así están bien?-Cambiemos está muy bien. La discusión no pasa por más o menos peronismo, sino que pasa por sumar y ampliar nuestra base de sustentación con dirigentes que compartan los mismos valores, sean o no peronistas, vecinalistas o de otro partido. Si comparten los mismos valores, si priorizan la gestión y tienen el respeto y el respaldo de los vecinos, podemos evaluar que se integren al espacio, porque siempre la amplitud es un valor importante en la construcción política. Hoy por hoy, el objetivo es fortalecer Cambiemos, que cuidemos tanto el espacio como a cada uno de sus integrantes.-A veces, el hecho de sumar otros dirigentes, de ampliar esa base, va en contra de cuidar lo que ya está…-El desafío es el equilibrio. Esa, quizá, sea nuestra principal tarea de cara a lo que viene, sobre todo porque a veces el momento para ampliar no es el año electoral. Ahora necesitamos fortalecernos y consolidarnos en el Gobierno. Ahora tenemos un desafío enorme en términos electorales y quizá no sea el momento para ampliar Cambiemos. Los tiempos, más allá de que somos un equipo, los irán definiendo la propia Gobernadora con su jefe de Gabinete, Federico Salvai, ylos principales dirigentes de la coalición, tanto del radicalismo como de la Coalición Cívica y FE.