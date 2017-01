POSES, TRÍOS Y TAMAÑO

Rocío Marengo se puso hot y reveló sus preferencias sexuales

La modelo reveló que se casa este año y habló sobre sus fantasías sexuales y aseguró que "no descarto hacer un trío".

En diálogo con El Show del Espectáculo, el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Pinamar FM 100.7, Rocío Marengo se sometió a un ping pong caliente.“Entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri me quedo con Nazarena, Carmen a nivel personal no me gusta como trabaja. Entre Vernaci y Yanina Latorre me quedo con Yanina, a la Negra no la conozco. Entre La Niña Loly y Claudia Fernández me quedo con Claudia, elijo lo menos malo“, agregó en el ciclo de Ulises Jaitt.Por otro lado, Marengo se puso Hot y reveló: “Es una fantasía hacer tríos a futuro, no descarto probar y jugar un poco”.Como gran parte de la platea femenina, contó que tiene fantasías sexuales con Ricky Martín.“Tuve sexo en un camarín. Tengo la fantasía de hacerlo en la playa, en Pinamar”, dijo, y contó que “mi primera vez fue a los 22, no se por qué esperé tanto”.Finalizando, Marengo dijo que su posición sexual preferida “es arriba”, aseguró que “el tamaño sí importa” y que “en la cama vale la palabra chancha” porque “en ese momento vale todo”. “El sexo oral es importante”, concluyó.