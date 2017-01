ELECCIONES

Camino a las urnas, Cristina encabeza la intención de voto en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo al sondeo elaborado por Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), la ex presidenta es la favorita para competir en territorio bonaerense. Lo llamativo es que, dentro de un abanico de candidatos, el segundo lugar es para “ninguno”.

“Cristina lidera la intención de voto en la provincia de Buenos Aires”, reza el informe publicado por la Consultora de Imagen y Gestión Política, elaborado en diciembre de 2016.En efecto, la ex presidenta de la Nación cuenta con una intención de votos de 28,85 por ciento. Si bien el segundo candidato con mayor imagen es Sergio Massa, con 11,80 por ciento, lo cierto es que un 16,39 por ciento de los encuestados no se vieron convenidos por ninguno de los planteados.En el siguiente puesto, en tanto, se ubica Florencio Randazzo. El ex ministro de Transporte e Interior de la Nación, a pesar de no manifestar públicamente sus intenciones de jugar en las elecciones, ni mostrarse en encuentros partidarios, cuenta con un piso de votos de 8,20; seguido por Esteban Bullrich, con 7,2.No obstante, desde Casa Rosada ya descontaron que el ministro de Educación sea candidato. Por el momento, prefieren que se mantenga al frente de la cartera y no desatenderla para ocuparse de la campaña.Otros de los candidatos de Cambiemos en la Provincia, Elisa Carrió y Facundo Manes, no llegan a los 3 puntos. Mientras la líder de la CC suma 2,62%, el neurólogo cuenta con 1,3%, número que no le permitiría si quiera superar las PASO.Por su parte, si se analiza la intención de voto por espacio político, el Frente para la Victoria lidera la encuesta con una ventaja de 10 puntos por sobre el Frente Renovador, y de 20 puntos por sobre la tercera posición en la que se encuentra la coalición Cambiemos.Mientras el FPV suma 32,79%, el massismo registra 21,97% y la alianza oficialista tan sólo 10,16 por ciento.