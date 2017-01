[FOTOS]

Las exclusivas vacaciones de Lucía Celasco en St. Barth

La nieta de Susana viajó con su novio al Caribe y disfruta de la playa más glamorosa.





Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 3:13 PST

🔛 Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 2:48 PST

Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 2:01 PST

🖤 Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 1:26 PST

🍀♥️🍀 Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 2:55 PST

Una foto publicada por Lucia Celasco (@lucia_celasco) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 8:35 PST

Después de celebrar las fiestas junto a su familia en Punta del Este, Lucía Celasco partió junto a su novio, Joaquín Rozas, hacia undestino exclusivísimo: Saint Barth.La nieta de Susana Giménez y el empresario gastronómico desembarcaron en la topísima isla caribeña, el mismo lugar en donde vacacionan celebridades como Leo DiCaprio, Mick Jagger, Rihanna, entre tantos otros.La it girl y su novio protagonizan la tapa de la revista ¡Hola! de esta semana, y La Nación amplió detalles de su estadía: se hospedan en el Eden Rock, el hotel más lujoso de la zona en donde las habitaciones cuestan entre 1.600 y 3.900 euros por día.Por su parte Lu comparte fotos del paisaje, digno de ser retratado para cualquier plataforma, de su look playero, y de la naturaleza que la rodea. No es característico de ella y nunca se vio en su historial 2.0 que hiciera alarde de su lifestyle, pero el periodismo local lo hizo extensible para todos nosotros.En su cuenta de Instagram, Lucía compartió imágenes de sus días en el Caribe: