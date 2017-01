INVESTIGAN LOS HECHOS

Tensión en Benito Juárez: feroz ataque a dos jóvenes terminó con una violenta pueblada

Ocurrió en la madrugada de este miércoles. Las víctimas aparecieron con graves heridas a la vera de la Ruta. Uno de ellos murió. A raíz de ello, vecinos incendiaron una casa, de quien sospechan sería el autor del hecho, y la comisaría local. El intendente Julio Marini salió a poner paños fríos y se reúne con los efectivos a cargo para llevar un poco de tranquilidad.

Benito Juárez vivió horas de máxima tensión luego de que un numeroso grupo de vecinos se acercara a protestar y reclamar justicia por dos chicos de 15 y 16 años que fueron encontrados con heridas graves al costado de la Ruta 86.Al respecto, el intendente Julio Marini manifestó en LA BRÚJULA 24 que "todo empezó por algún pícaro que mandó una cadena de Whatsapp diciendo que había un detenido por el hecho, pero ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó, era todo mentira"."Lo más lamentable es la pérdida de la vida de este chico; el otro se encuentra muy mal. Lo que pasó también es delicado pero nada se compara con una pérdida humana", añadió el jefe comunal."Estamos todos dolidos, desde la fiscalía se está investigando lo que pasó, no es una situación fácil. Es un accidente que ocurrió a 15 kilómetros, a las 4 de la mañana sobre la ruta, no es fácil. Nosotros estuvimos con las familias conversando y diciéndoles que estamos en ese camino de investigación"."Hay gente que aprovecha estas situaciones para llevar adelante la violencia. No se sabe aún si fue un accidente o un ataque, pero tampoco habían pasado ni 24 horas cuando empezaron con todo esto. Son familias muy conocidas de Benito Juárez, buena gente, los chicos habían salido a pescar en un horario también un poco raro", explicó Marini."Algún pícaro mandó un whatsapp diciendo que había un detenido por el hecho en la comisaría y eso nunca fue real. Ojalá tuviéramos a alguien detenido", agregó.Además, en relación al comerciante de apellido Poggi al que le prendieron fuego dos inmuebles durante la pueblada, comentó que "ellos -por los manifestantes- sostienen que él tiene la culpa, porque existía algún tipo de disputa previa, pero tenemos que esperar que la justicia actúe. Lo acusan por distintas situaciones que han pasado entre ellos en otro tiempo".Los menores fueron hallados agonizando a 15 kilómetros de la localidad. Uno de ellos murió a las pocas horas y otro permanece en terapia intensiva. Según pudo saber LaTecla.Info, el intendente se encuentra en estos momentos reunido con los comisarios generales para delinear los pasos y acciones a seguir.Foto: Gentileza FM del Sol.