PUNTA DEL ESTE

Vicky Xipolitakis: arrumacos, topless y ¿sexo en la playa?

La vedette disfrutó de la arena de Punta del Este acompañada de Yamil Ponce, un médico cirujano que parece ser su "amigovio".





Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 12:02 PST

✈️ Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 12:26 PST

#PuntaDelEste2017 Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 11:02 PST

#PuntaDelEste2017 Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 11:14 PST

#PuntaDelEste2017 Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 7:33 PST

Una foto publicada por Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 7:28 PST

En un viaje que mezcló el placer con el trabajo, Vicky Xipolitakis viajó a Punta del Este y aprovechó las altas temperaturas para darse un chapuzón en el mar. Pero no lo hizo sola. A su lado, se la vio con un hombre que la abrazó en varios momentos de su estadía en el agua, como reflejan las fotos de la revista Pronto. Claro, los rumores sobre un incipiente romance no tardaron en llegar.Tras la publicación de las imágenes de la vedette junto a Yamil Ponce, el cirujano cardiovascular con quien compartió sus dos días en la costa uruguaya, Ciudad.com habló con la exuberante vedette para indagar sobre su situación sentimental."Yamil Ponce es mi hermano, mi amigo y mi otra mitad desde hace más de 10 años. Seguramente lo conocen porque va conmigo a casi todos los viajes. Pero no estoy de novia ni él es mi novio", aclaró, tajante.Según testigos, Vicky y Ponce llegaron muy temprano a la playa y estuvieron unas horas junto a un grupo de amigos. Luego se quedaron solos, por los que algunas versiones indican que habrían tenido sexo en el mar de la costa de Uruguay."Una pena que digan esas cosas. Igual lo tomo como un chiste y yo de los chistes me río. Siento un poco de falta de respeto como mujer porque hasta dicen que tuvimos sexo y en realidad él es mi mejor amigo", agregó.Además, dejó en claro que su acompañante está comprometido: "Yamil está casado, tiene familia. Galo (el asistente personal de Moria Casán) y él son mi otra mitad. Son mi sostén, mis hermanos y mis mejores amigos. Son mi vida y me los quiero llevar siempre a todos lados".Por otro lado, Xipolitakis dio detalles de su viaje a Uruguay: "Teníamos dos días en Punta y aprovechamos para hablar algunas cosas de trabajo, tanto Yamil como yo, entonces coincidimos. Y también, obvio que aprovechamos y fuimos a la playa y nos metimos al mar. Fui a disfrutar, sin maquillaje. Las olas me tiraban y me revoleaban... ¡hasta me sacaron la malla! Con Yamil íbamos de acá para allá y no sé cuándo me sacaron esas fotos, pero ya ponen que es un romance y que tuvimos sexo, algo re feo".Otro dato: Vicky viajó al país vecino en un avión privado, aunque no quiso aclarar de quién es la aeronave: "En cuanto tengo la oportunidad lo uso, pero no es mía. Tampoco de Yamil. ¿Si la alquilo? No me gusta hablar de tema económicos públicamente. Sólo te digo que, cuando puedo, me gusta llevarme a toda la gente que amo porque adoro que sean todos felices".En su cuenta de Instagram, Vicky compartió algunas imágenes de su escapada esteña: