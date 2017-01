GOBERNADORA BLINDADA

Cambiemos apuntó contra Conti por hablar de una candidatura testimonial de Vidal

La diputada provincial oficialista Alejandra Lordén apuntó contra la legisladora: “Es evidente que algunos dirigentes K han dejado de interpretar a la sociedad”.

La diputada provincial de Cambiemos Alejandra Lordén respaldó la gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y se refirió a algunos dichos que tuvieron trascendencia mediática.“Es evidente que algunos dirigentes K han dejado de interpretar a la sociedad y buscan entonces desacreditar la imagen de la gobernadora no entendiendo los cambios que se han producido a partir de 10 de diciembre”, expresó Lordén, tras las aventuradas declaraciones de la legisladora Diana Conti, quien afirmó que veía una candidatura testimonial de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia, a falta de una figura más visible en el territorio bonaerense.“Lejos de ser una carita o una imagen cándida, los bonaerenses se sienten respaldados por una gobernadora que ha producido en un año, cambios profundos que llevaban años de retraso”, agregó en relación al comentario de Conti de que “Vidal se divorció y sigue siendo vista como la niña dulce y bonita".“Nuestra sociedad ha madurado, y a más de 30 años de haberse votado el divorcio vincular, que un político pueda vivir y expresar un proceso doloroso pero natural como lo es que dos personas no quieran vivir juntas y no se engañen, no debería restarle ni agregarle nada a ese dirigente –desarrolló–. Creo que así lo interpreta la mayoría. Un político es un ser humano con todo lo que eso significa, en su vida personal pero también como dirigente que sabe trabajar en equipo, respetando la institucionalidad y aportando una importante cuota de humanidad hasta ahora desconocida por algunos”.