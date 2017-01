A TRES DIAS DE SER DETENIDO

Novedades en el caso Bruera: Mariano podría quedar en libertad

La fiscal de Casación, Alejandra Moretti, presentó su dictamen oponiéndose. Según fuentes judiciales, la Cámara definirá si hace lugar al recurso de la defensa.

Mariano Bruera, hermano del ex intendente de La Plata, declaró el sábado durante varias horas ante el fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini y negó los cargos en su contra. Alejandro Montone, su abogado, presentó un recurso de Habeas Corpus ante Casación para pelear por su libertad. Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, Alejandra Moretti, la fiscal de la Cámara, presentó su dictamen, y se espera que la Cámara defina si Bruera continúa o no bajo custodia.La causa por la que se lo investiga sigue los pasos de un presunto pedido de coimas para la rezonificación de terrenos destinados al plan Procrear. Por el caso, en 2014, el fiscal Paolini ya había allanado la subsecretaría de Planeamiento urbano, la sede de Control Urbano y las oficinas que, en ese entonces, ocupaba Mariano Bruera.Cabe destacar que no está sólo en esta situación. Ya en a en ese momento, Paolini había solicitado la detención de los 6 funcionarios involucrados en su investigación: el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el ex director de Planeamiento Roberto Moreno; y los ex empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra y el hermano del ex alcalde platense.