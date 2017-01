ALIANZAS

Massa, Stolbizer y la unidad del PJ: si hay interna, será después de las elecciones

Dirigentes del justicialismo invitaron al líder del Frente Renovador a regresar al espacio para competir como gran frente opositor en los comicios de medio término. El tigrense no quiere saber nada y afianza su alianza con el GEN. No obstante, podría haber acuerdo para 2019.

Falta mucho, pero eso no quiere decir que por eso no se tanteen diferentes escenarios de cara a las elecciones. Uno de los posibles es un gran acuerdo opositor entre Sergio Massa, Margarita Stolbzier y todo el PJ adentro, siempre y cuando éstos logren la unidad previa.Fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien invitó al tigrense. “Lo esperamos con los brazos abiertos”, dijo. A pesar que no todos los justicialistas estén de acuerdo con esta posición, lo cierto es que de esta manera podrían asegurarse una victoria en las urnas.No obstante, según trascendió, Massa no estaría para nada de acuerdo en sumarse al PJ. "Nosotros no vamos a ninguna interna de ningún PJ. Nuestro armado es con el GEN", le escucharon decir en una de las tantas charlas políticas que mantiene mientras veranea con su familia en Pinamar.Pero las palabras del líder del Frente Renovador no significan un punto final, ni mucho menos. Quizás sí, un punto y aparte. Las elecciones de medio término, todos saben, no son tan importantes y relevantes como las presidenciales. En este contexto, de cara a 2019, nada está decidido aún.Ya lo dijo Guido Lorenzino, flamante Defensor del Pueblo bonaerense: “El Frente Renovador y la figura de Massa van a ser necesarios para la construcción de una nueva mayoría en 2019. En esta etapa, él tiene su fuerza política, que ya tiene experiencia de haber transitado dos elecciones, y buscará tener una identidad en la próxima. Después de octubre, seguramente para construir una nueva mayoría que permita un cambio en Argentina y la Provincia, va a ser necesario pensar juntos políticas públicas”.Claro está que en este escenario queda resolver una “pequeña” cuestión: Cristina Fernández de Kirchner. La posible candidatura de la ex presidenta resulta determinante si de ampliar el PJ se trata.La gran mayoría dice querer escucharla y todos quieren sus sufragios. Sin embargo, son muy pocos (sólo los camporistas) los que la proponen como candidata. La prefieren caminando a la par, ya no más adelante; como referente de consulta, ya no más como jefa.¿La unidad justicialista depende de Cristina? ¿La unidad sólo es posible si CFK se hace a un costado? Pareciera que si. Pero todavía es la dueña del ranking de la intención de voto y son contados con los dedos de una mano los que se animan a salirle al cruce. Una de ellas es la gran aliada de Sergio Massa: Margarita Stolbizer.