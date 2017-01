ACTO

Después de una semana más que áspera, Vidal y el massismo se muestran otra vez juntos

Luego de una semana de tensos cruces, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en la previa a un importante encuentro con Macri, se mostrará con dos importantes referentes del massismo, durante el acto de inauguración del Puente Taurita que une los partidos de Tigre y San Fernando.

La actividad está prevista para las 9:30 sobre la ruta 197, a la altura de El Talar, y participarán los jefes comunales del Frente Renovador Luis Andreotti, de San Fernando, y Julio Zamora, de TigreVale recordar que en abril pasado, la mandataria presentó el Plan Hidráulico para la Provincia de Buenos Aires, que proyecta obras por un total de $ 15.000 millones.Al acto de inauguración asistirán también el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell y los referentes locales del macrismo Segundo Cernadas y Agustina Ciarletta.Violviendo a lo estrctamente político hay que decir que días atrás, Vidal fue blanco de fuertes cuestionamientos por parte de dirigentes del Frente Renovador, cuando decidió vetar la comisión bicameral que pretendía asesorar y dictaminar sobre obras que se encararan con los endeudamientos."La Gobernadora se llena la boca hablando de institucionalidad pero no dudó en engañar para salirse con la suya", afirmaba el titular de la bancada de senadores, Jorge D'Onofrio."De los acuerdos a la estafa", continuó D'Onofrio; quien además sentenció: "Parecería que hay un Cambiemos en el poder legislativo y otro en el ejecutivo que no se comunican o deliberadamente decidieron engañar a la oposición"."Lamentamos que estas actitudes antidemocráticas se empiecen a hacer costumbre en esta gestión. Cambiemos al final es Mantengamos... o Vetemos", concluyó el dirigente de Pilar.Por su parte, el senador marplatense, Gabriel Pampin, se refirió a Vidal como "una vetadora serial”“Esto es un veto no sólo a una ley sino al diálogo y al respeto a las instituciones que pregonan en los medios", se quejó uno de los impulsores de la Bicameral. Y agregó: "Nos piden responsabilidad y nos contestan con vetos. Vetos a los trabajadores, vetos a los productores, vetos en el acceso a salud, y vetos a la transparencia".