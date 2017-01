PROVINCIA

Con todas las ganas de derrotar al macrismo, asume el Defensor del Pueblo

Llegó el turno de Guido Lorenzino al frente de la Defensoría del Pueblo. De origen peronista, se muestra crítico con la gestión de Mauricio Macri y causa molestia en parte del Pro. Asume mañana en horas de la tarde.

"Mi historia no termina. Los años militando y creyendo en una doctrina siguen. No los escondo. Eso me va a obligar a tener una mirada crítica para con el Gobierno provincial de los anteriores ocho años", señalaba el casi funcionario, al ser consultado por cómo haríapara no mezclar gestión y militancia."Me siento preparado y con la honestidad intelectual suficiente como para poder separar una cosa de la otra. Ese es mi compromiso, tratar de ser lo más objetivo posible", añadía.Con la mirada puesta en la gestión pero también en 2017, pues apuesta a una victoria Justicilista liderada por el Grupo Esmeralda, Lorenzino sale a la cancha con los tapones de punta, apostando a defender al pueblo, disimulando las ganas de ver al macrismo derrotado."Si sabemos generar una propuesta que le devuelva confianza a la gente y que nos vea como una opción de cambio, con caras nuevas, con nuevos contenidos, podemos ser la opción del año que viene y gobierno en 2019. Trabajo para eso, confío en eso, y creo que nuestros intendentes son el mejor motor y el mejor reflejo de que, cuando se hacen bien las cosas, la gente te elige", expresó el ex legislador."Después de la derrota, se generó la esperanza de algo nuevo. Apuesto a esa posibilidad, apuesto a Gray, Insaurralde, Bucca, De Jesús, Katopodis, Cascallares, Zabaleta. Estos intendentes confían en que el peronismo se puede reconstruir", prosiguió en la entrevista concedida a La Tecla.Y criticó, y apuesta por la victoria. Y tiene fundamentos. "El Gobierno se encontró una agenda pendiente en materia de inclusión, de seguridad, de inflación, de empleo, de inversión pública y privada, y otras muchas situaciones que había que resolver, pero que, lejos de resolverse, empeoraron", señaló el ex diputado provincial ante La Tecla."No hay una variable que haya mejorado. No veo que la estén pegando. Más allá de la justificación de la herencia o lo que fuere, los problemas que se recibieron se han agravado", agregó Lorenzino.Y en el mismo sentido dijo que "si no entienden rápidamente que los problemas hay que resolverlos y no empeorarlos, y no ponerle claridad sólo a dos o tres conceptos, vamos a tener un 2017 con las mismas dificultades, e incluso más graves".Para el flamante Defensor del Pueblo bonaerense "el problema es que ellos sienten que están haciendo bien las cosas porque tienen la vocación de gobernar sólo para 20 millones de argentinos, y hay que gobernar para los 40"."En la medida en que haya 20 millones que no estén contemplados por las políticas públicas que el Gobierno ha fijado, vamos a tener complicaciones", sostuvo el referente peronista de Vicente López.