ARTEMIO LOPEZ

“Hay una fuerte polarización, en las legislativas no hay lugar para el Frente Renovador”

El titular de la consultora Equis le bajó el pulgar a Sergio Massa de cara a las próximas elecciones. También respaldó las declaraciones de Diana Conti sobre una posible candidatura testimonial de Vidal.

En año electoral las especulaciones están a la orden del día, incluso desde los primeros días de enero. El titular de la consultora Equis, Artemio López, conversó con La Tecla.info de cara a las elecciones legislativas de este año, y respaldó las aventuradas declaraciones de la diputada nacional Diana Conti, que salió a decir que la ve a Vidal como candidata testimonial bonaerense.“Lo que dice es probable, no suena inverosímil, porque no tienen un candidato fuerte”, afirmó el analista, quien además recordó la estrategia del ex presidente Néstor Kirchner en el 2009. “Fue brillante. Si no hubiera tenido la candidatura testimonial, hubiera perdido por más de 20 puntos –manifestó–. Hoy la coyuntura socioeconómica es distinta y hay que ver qué pasa, pero todos gobiernan con el estilo Kirchner, incluído Macri. Lo copian mucho, para otra forma, pero lo copian”.En su análisis, Artemio López le bajó el pulgar al Frente Renovador al considerar que “lo que está signando el comportamiento electoral, al igual que en las últimas presidenciales, es la fuerte polarización, que es un fenómeno regional. No hay lugar para terceros proyectos: los dos liderazgos que ordenan hoy son el del presidente Mauricio Macri y el de Cristina (Fernández de Kirchner)”.En la misma línea, continuó: “Esa dinámica impacta en todos los distritos y va a ordenar también la provincia de Buenos Aires. La ilusión de una tercera alternativa va quedando desacreditada por los hechos. Sergio Massa tiene una dificultad para despegarse como alternativa, hoy las cosas están partidas por la mitad. Algunos ven en Cristina la única alternativa al ajuste, y en Macri, la única alternativa para no volver al Frente para la Victoria”.En tanto, desestimó el imaginario colectivo de que la gobernadora bonaerense sería la que aporte los votos al PRO. “No comparto que los votos los tiene Vidal, los votos los tiene Macri, el triunfo de Vidal es de Macri, y la construcción de su imagen está condicionada absolutamente por la evolución del presidente –estimó–. Repetir la historia de Scioli, cuando decían que tenía más imagen que Néstor y Cristina, a esta altura es de mal gusto”.“A Vidal le va a pasar lo que le pase a Macri, bien, mal o regular. El valor electoral lo tiene Macri, cuando él se desacredite, el fenómeno Vidal no lo va a resistir. A pesar de lo que dicen los medios, la imagen no se traduce en votos. En principio, ni Vidal ni otras alternativas como Scioli son los que ordenan hoy el panorama, sino Macri y Cristina”, agregó.En tanto, concluyó que “la provincia es la niña mimada, la de todos los presidentes, porque donde se desacomoda, no hay gobierno que lo resista, por los actores que pone en juego. Está toda la diversidad socioeconómica del país multiplicada por 4”.