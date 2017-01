SIGUE LA POLEMICA

Cambiemos y el Frente Renovador se cruzan por los 25 mil millones que mandó Nación

El diputado bonaerense Daniel Ivoskus salió a contestarle al senador Jorge D'Onofrio, quien había pedido que el dinero que le traspasó Macri a Vidal sea coparticipable a los municipios. “La gobernadora es la que tiene que llevar a cabo la gestión, porque para eso la votaron los ciudadanos”, afirmó.

El diputado bonaerense Daniel Ivoskus se refirió en diálogo con La Tecla.info a las declaraciones del presidente del bloque del Frente Renovador en el Senado bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien afirmó que “los 25.000 millones que recibió la Provincia de parte del Estado Nacional deben ser coparticipables”. Al respecto, el legislador fue tajante: “La gobernadora es la que tiene que llevar a cabo la gestión, porque para eso la votaron los ciudadanos”.En este sentido, destacó el Fondo para Infraestructura Municipal creado por María Eugenia Vidal, como una herramienta histórica en pos de la transparencia. “El Fondo para Infraestructura marcó un hito en la provincia, junto con el reclamo de todas las fuerzas políticas por el Fondo del Conurbano”, manifestó.“Entramos en un año electoral donde a distintos sectores políticos les entra un especial interés por el reparto de recursos, pero esto no es una cuestión de palabras sino hechos concretos –agregó–. El massismo busca condicionar las obras en los que muchos han tenido discusión, y lo que está haciendo Vidal es ser operativa y que esos recursos lleguen de manera instantánea a los vecinos”.En la misma línea, el legislador remarcó: “Decían que la provincia es inviable, y Vidal está mostrando no solo que es viable, sino que además está luchando contra los temas que la hacían inviable. Tendrían que ser más cautos y analizar la realidad. Por iniciativa de ella, los municipios reciben fondos que no recibían nunca. Antes dependía de si eran más o menos amigos, ahora todos los municipios reciben del Fondo”.Por último, rechazó el pedido de crear una comisión para decidir qué se va a hacer con el dinero al considerar que “las obras de infraestructura las definen los intendentes. Lo importante es que se hagan las licitaciones con transparencia, pero las necesidades las define la comuna. Lo del Frente Renovador es más un título de diario, porque lo que hizo la gobernadora es una distribución de manera igualitaria”.Cabe recordar que los 25 mil millones en debate son los que destinó Mauricio Macri a la administración bonaerense a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano. La mandataria bonaerense venía reclamando, con presentaciones ante la Corte Suprema y proyectos legislativos, por los recursos que Buenos Aires dejaba de percibir a partir del límite de $ 650 millones, fijado por ley en 1995.