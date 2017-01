ENOJADO

Senador rompe su alianza con Cambiemos por los coqueteos con intendente peronista

El senador provincial Omar Foglia rompió con el bloque de Cambiemos en Carlos Casares, retirando del acuerdo cuatro concejales y un consejero escolar. De este modo, el PRO se queda con un solo edil puro y sin representantes en el Consejo Escolar. Floglia, además, daría por terminado el acuerdo tácito con el oficialismo en el Senado, a quien acompañó en todas las votaciones.

De acuerdo a lo manifestado desde su propio entorno, Foglia se cansó de los coqueteos permanentes del PRO con el intendente kirchnerista de Carlos Casares, Walter Torchio.Según trascendió, el senador dijo que "en lo local acompañamos un cambio que tenía que ver con el fin de la discrecionalidad, la soberbia, la falta de respeto a las instituciones y todo lo que tenía que ver con la matriz kirchnerista. Si cambiaron de visión no cuenten con nosotros".El PRO en Casares todavía no pudo sumar a Torchio, y al parecer perdería un senador de esa ciudad, que si bien no estaba integrado al bloque de Cambiemos (tiene una bancada unipersonal denominada 8 de Enero) fue durante todo 2016 un aliado incondicional.El bloque de concejales casarenses que responde a Foglia también se denominará 8 de Enero, y será presentado mañana en una conferencia de prensa.Vale señalar que Foglia pertenecía al GEN, y aunque haya cambiado el nombre de su bancada nunca se desprendió totalmente del armado de Margarita Stolbizer, quien ahora juega junto a Sergio Massa.En tanto, en Carlos Casares, Cambiemos queda por ahora con 2 concejales, uno del Pro y otro de la UCR. Pero también es probable que el edil radical haga bloque unipersonal. Al radicalismo ortodoxo, que domina el partido a nivel local, no le cayó bien el coqueteo del macrismo con Torchio.