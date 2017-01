DISCUSION

Nación, Provincia y un mismo problema: la coparticipación como “la gesta de 2017”

El Gobierno nacional convocó a los gobernadores a una reunión para el 2 de febrero. El principal objetivo es comenzar a discutir una reforma impositiva que alcance a todas las provincias luego de la polémica desatada por el aporte de 25 mil millones de pesos de la Nación por el Fondo del Conurbano. En territorio bonaerense, intendentes presionan para modificar el CUD.

La decisión fue anunciada por el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, quien confirmó que en la reunión de 2 de febrero se buscará "avanzar obligatoriamente en un nuevo esquema fiscal".En esta línea, advirtió sobre la necesidad de impulsar "una reducción de gastos innecesarios" por parte de los mandatarios provinciales."Todos saben la realidad de la Provincia, cómo se la ha perjudicado en aquella distribución de la coparticipación en 1988 y la creación de un Fondo del Conurbano, que a la que menos beneficia es a la Provincia de Buenos Aires. Es una realidad que está asimilada. Todos reconocen la necesidad y lo que importa la Provincia de Buenos Aires", sostuvo De Luca.Pero no sólo en Nación avanzarían en la modificación del esquema fiscal. Tal como publicó LaTecla.Info, el régimen coparticipable de la Provincia es uno de los mayores cuestionamientos de los intendentes, quienes comenzaron a sumar presión para que se ajuste el Coeficiente Unico de Distribución (CUD), por el cual se calcula el envío de fondos a los municipios.Las primeras expresiones de deseo hicieron alzar la guardia de otros intendentes, en desacuerdo con la modificación de las variables que determinan el CUD, porque se verían perjudicados los ingresos de los distritos que gobiernan.En el medio, una verdad insoslayable: el monto a coparticipar por parte de la Provincia es uno solo, con lo cual, otorgar más ingresos a un municipio significa sacarle a otro.María Eugenia Vidal no tiene forma de ignorar la cuestión. No sólo por su rango de Gobernadora, sino también porque sufre en carne propia el mismo problema con Nación. Según datos estadísticos, Buenos Aires, con el 38,9% de los habitantes del país, es la provincia más poblada de la Argentina y la que más aporta a la recaudación nacional, con el 37,4%. Sin embargo, sólo recibe el 18,1% de lo que reparte Nación a las provincias.A grandes rasgos, algo similar ocurre hacia dentro del territorio bonaerense. Ya hay intendentes que le han planteado a la Gobernadora que es indispensable dar el debate y rever algunas de las variables que inciden en los cálculos de las partidas que reciben desde Provincia.