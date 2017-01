MAR DEL PLATA

Massa perdió concejal en La Feliz: la duda pasa por si se fue o lo fueron

Tal como informó La Tecla días atrás, se movió el tablero del Frente Renovador en el Concejo Deliberante de Mar del Plata y la figura que salió no fue otra que la del ahora ex presidente del bloque massista. Se trata de uno de los ediles con más alto perfil en la ciudad balnearia, Lucas Fiorini, que ahora conformó la bancada Crear.

Según lo informado en su momento, el hombre venía votando siempre de la mano con todos aquellos requerimientos que tenía el Ejecutivo local y la bancada oficialista. Y aparentemente, a partir de ese momento, le dieron "vía libre", o mejor dicho lo expulsaron.La decisión del FR, dicen los massistas, fue tomada luego de que distintos referentes massistas entre los que se encontraban Rubén Eslaiman, Facundo Moyano, Graciela Camaño, Gabriel Pampin, Javier Faroni y Raúl Pérez desembarcaran en “La Feliz” para llevar adelante un encuentro ampliado con referentes del GEN.Sin embargo, allegados a Fiorini y según puede verse en un comunicado dado a conocer en las últimas horas, el concejal dice que fue su propia voluntad alejarse del espacio, y brinda detalles de los motivos (Ver aparte).“Nosotros tenemos principios y convicciones y si acá hay alguno que flaquea lo tenés que apartar”, señalaba en diálogo con La Tecla el mencionado diputado provincial Rubén Eslaiman. “Cambiemos utiliza la chequera y el látigo para cooptar voluntades, se venden como la novedad pero son más de lo mismo”, agregaba.Cabe destacar que el propio Fiorini venía trabajando su imagen para ser el candidato del FR a la intendencia en el 2019.Incluso, en su página web www.lucasfiorini.com exhibía fotos con Sergio Massa y utiliza el slogan del massismo "el cambio justo" para hablar de aquellas modificaciones que hay que hacer en Mar del Plata."Después de llevar tres años como edil, dejar los principios y condiciones en la puertas del Concejo Deliberante es muy triste", se animó a decir Eslaiman haciendo una reversión de la famosa frase de Néstor Kirchner.COMUNICADO DE LUCAS FIORINIEn el Concejo Deliberante asumí desde el primer día la responsabilidad de representar y cuidar a nuestra ciudad y sus habitantes; siempre lo hice con transparencia, convicciones y por medio del desarrollo de una política de puertas abiertas a través de la cual nuestro accionar tuvo permanentemente en cuenta las inquietudes y propuestas de nuestros propios vecinos.Trabajo en forma constante en la construcción de un espacio amplio, que proteja con seriedad y resultados concretos los intereses y el desarrollo de la ciudad y los marplatenses. Quienes me conocen saben de mi labor intentando lograr lo mejor para nuestros vecinos, con total honestidad y dedicación.Resulta muy doloroso sufrir ataques y acusaciones falsas: en cada ocasión que colaboramos o apoyamos medidas que solo tenían en mira proteger nuestra ciudad, yendo más allá de los límites partidarios, hemos sido objeto de todo tipo de agresiones y descalificaciones, tanto hoy como ayer.A veces lo correcto no es lo más sencillo, pero nunca dudamos en hacer con total honestidad lo mejor para la ciudad, sin mentiras, demagogias u oportunismos.En los últimos días se puso en riesgo el pacífico inicio de la temporada, que marca en gran parte la suerte de la ciudad por el resto del año. Hemos logrado protegerla y preservarla, pero a costa de ataques muy fuertes, cargados de falsedades y difamaciones por parte de quienes apuestan por el fracaso y el estallido de Mar del Plata, epicentro además de la Provincia en los días de verano.Creo en una ciudad que puede desarrollarse, crecer y superar todas las dificultades que viene padeciendo durante décadas. Es una ciudad con gente maravillosa, capacitada, idónea, dispuesta a acompañar las transformaciones que sean necesarias para que nuevamente vuelva a brillar. Si empujamos juntos para el lado correcto nos van a sorprender los buenos resultados.Mar del Plata es única, y cuenta con un potencial increíble, que solo puede dar frutos y ponerse de pie si es conducida por una dirigencia que sepa darle rumbo.Con más fuerza seguiremos adelante porque estamos firmemente convencidos que desde el Municipio se pueden hacer las cosas bien y cambiar la suerte de la ciudad.Son muchos los que piensan así. Agradezco de corazón los innumerables apoyos recibidos en estos días, desde todos los sectores.No quiero ser un obstáculo para el Frente Renovador o algunos de sus integrantes si se considera que el camino debe ser otro.Estoy convencido que podemos continuar transitando de manera favorable el sendero de la construcción de una alternativa de cambio profundo para Mar del Plata sin entrar en discusiones ajenas a las necesidades y expectativas reales de nuestros vecinos.Por eso vamos a seguir desarrollando nuestra labor, de la misma forma que lo hemos hecho siempre, desde una identidad clara, con autonomía, que no provoque diferencias al priorizar el bien de la ciudad.Seguiremos trabajando desde un nuevo bloque y espacio: CREAR Mar del Plata, que será presidido por el concejal Alejandro Carrancio, quien comparte valores y una visión de la ciudad que lo hacen merecedor de esta responsabilidad.