HOLLYWOOD

Globos de Oro: los mejores looks y los ganadores de la noche

Las series y películas favoritas de 2016 compiten en la primera gran entrega de premios del año. Así pasaron las celebrities por la red carpet.





Se realizá la 74ª edición de los Globos de Oro, premios conocidos como la antesala de los Oscar. Con Jimmy Fallon como anfitrión, estrellas del cine y la TV se reunen en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles. La moda que desfila por la alfombra roja, es la gran protagonistas de la noche.Como mejor actriz de reparto y de su flamante nominación por el protagónico en la favorita La La Land, Emma Stone, lució sofisticada y femenina con su diseño en rosa pálido con apliques de metal.Única e insuperable, Nicole Kidman, siempre da que hablar en las alfombras rojas. Esta vez escogió un diseño singural del reconocido Alexander McQueen.La actriz, Reese Witherspoon, optó por el mismo look que hizo 10 años atrás en la alfombra roja de los Golden Globes. Un diseño de autor corte sirena en color amarillo, con un imponente tajo.Sofía Vergara también se inclinó por el brillo metalizado combinados de trasparencias.Felicity Jones, fue otra de las celebrities, que se inclinaron por el tono del 2017: rosa cuarzo, de la firma italiana Gucci. Con un vestido combinado con imponente accesorio de piedras.Natalie Portman, embarazada, escogió una pieza de la firma Prada en tono namarillo. Un vestido formal de mangas largas, maquillaje sobrio y peinado semirecogido. Con una joya de 1910.Michelle williams, enfundada en un Louis Vuitton con corte off shoulder en tono gris, sin joyas sólo con un choker de lazo. Un make up con efecto no make up.Drew Barrymore, la talentosa actriz, se inclinó por un look glamoroso en tono blanco y plata de corte asimétrico de la diseñadora Monique Lhuillier.Un maquillaje a tono, accesorios discretos y cabello suelto.Y las hijas de Sylvester Stallone, Sistine, Scarlet y Sophia, todas con un total look black.Aquí te compartimos la lista de ganadores:– Mejor película (drama): Moonlight– Mejor película (comedia o musical): La La Land– Mejor actriz (drama): Isabelle Huppert, Elle– Mejor actriz (comedia o musical): Emma Stone, La La Land– Mejor actor (drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea– Mejor actor de reparto: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals– Mejor actriz de reparto: Viola Davis, Fences– Mejor director: Damien Chazelle, La La Land– Mejor actor (Comedia o musical): Ryan Gosling, La La Land– Mejor guión: La La Land– Mejor banda sonora: La La Land– Mejor película animada: Zootopia– Mejor canción: “City of Stars,” La La Land– Mejor película extranjera: Elle– Mejor serie de televisión (drama): The Crown– Mejor serie de televisión (comedia o musical): Atlanta– Mejor serie de TV o película para TV: The People v. O.J.: American Crime Story– Mejor actor de serie de TV o película para TV (drama): Billy Bob Thornton, Goliath– Mejor actor de serie de TV o película para TV (comedia o musical): Donald Glover, Atlanta– Mejor actor protagónico de serie de TV o película para TV: Tom Hiddleston, The Night Manager– Mejor actor de reparto de serie de TV o película para TV: Hugh Laurie, The Night Manager– Mejor actriz de serie de TV o película para TV (drama): Claire Foy, The Crown– Mejor actriz de reparto en de serie de TV o película para TV: Olivia Colman, The Night Manager– Mejor actriz protagónica de serie de TV o película para TV: Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story– Mejor actriz de serie de TV o película para TV (comedia o musical): Tracee Ellis Ross, Blackish