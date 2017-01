NACIóN

El gobierno arrancó el año electoral con la mira en los intendentes peronistas: ¿Se vienen los pases?

Rumores, versiones y más rumores. Así transcurre la política bonaerense cuando el año es electoral. Y 2017 es el caso, por ende ya se dice que varios jefes comunales, actualmente enrolados en el peronismo, podrán jugar las próximas elecciones para el frente Cambiemos.

Por caso, el secretario de Interior de la Nación, Sebastián Garcia de Luca, señaló que más allá de tener "una buena relación que genera coincidencias" en el caso del intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, "Macri tendrá muchos más intendentes más cerca cuando se acerquen las elecciones legislativas".Sin embargo, advirtió que "no es una cuestión electoral, sino que los parámetros de gestión de María Eugenia Vidal y de Macri son claras como para empezar a ver que tienen más coincidencias y que dentro de su sector no encuentran un lugar donde poder discutir políticas".En particular, vale aclarar que en diálogo con La Tecla, Torchio señaló la semana pasada que “tengo muy buena relación con el gobierno provincial y nacional", aunque aclaró que "por el momento no encuentro una razón por la cual debería cambiar” de partido.En esta línea, destacaba que la gobernadora María Eugenia Vidal “tiene la intención de tener un candidato propio del PRO. Yo me siento cómodo donde estoy. Reconozco que soy bien atendido, que tengo buenas respuestas ante temas demorados, pero eso no implica que me esté pasando”.“El peronismo es un lugar que me identifica a partir de políticas de inclusión, obras publicas y políticas sociales que son importantes, como educación y salud, que se trabajan de manera trasversal”, respondió ante la consulta de qué tan cómo se encontraba en el espacio que hoy integra.Sin embargo, cuestionaba que, hoy por hoy, en el justicialismo “hay muchos caciques y pocos indios. Hay falta de liderazgo. Hay muchos grupos de intendentes y otros independientes, pero no hay claridad con respecto a los candidatos. El justicialismo está dejando pasar un tema importante. No hay un real conductor en la Provincia”.Claramente, Cambiemos va por más jefes comunales y una de las miras está puestan en el Justicialismo. En su haber, el partido gobernante ya cuenta con un puñado: Ismael Passaglia (San Nicolás), Hernán Bertellys (Azul), Carlos Berterret (Coronel Pringles), Jaime Méndez (San Miguel), Francisco Echaren (Castelli) y Adrián Sánchez (Exaltación de la Cruz).Es importante resaltar que los "pases" no caen para nada bien en la oposición, y tiempo atrás, cuando Bertellys saltó del peronismo al vidalismo, el ahora Director del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia y ex senador nacional por el GEN, Omar Duclós, lo hacía saber."Más allá de este caso puntual, lo preocupante es que Cambiemos, que decía venía a normalizar la relación entre el poder central y las provincias y municipios, resulta que sale ahora a cooptar Intendentes con la billetera, del mismo modo como lo hacía el kirchnerismo”, expresaba.“De esta manera Vidal se burla la voluntad popular y la autonomía de los municipios. En Azul como en cualquier otro distrito, los vecinos tienen el derecho a votar al Intendente, al gobernador y al presidente del color político que prefieran, por que también tienen derecho a que estos trabajen de manera mancomunada, respetándose su identidad, para brindarle a cada comunidad lo que merece por derecho propio, por pertenecer a la misma provincia y al mismo país", aseveró."Vidal dice los intendentes se suman para trabajar en equipo, como si para ello hubiera que pertener al mismo espacio político”, manifestó el azuleño y remarcó que “lo que necesitamos los bonaerenses es que podamos trabajar en equipo, respetándonos las pertenencias partidarias, sin que nadie tenga que cambiarse la camiseta”.