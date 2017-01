POSTURA

Scioli celebró el envío de 25 mil millones de Nación a la Provincia

A través de las redes sociales, el ex gobernador bonaerense se mostró a favor de la medida que generó el enojo en provincias del interior. “El distribución de recursos federales coparticipables era y aún es, injusta para Buenos Aires”, dijo.

“Bienvenidos los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que no sean detraídos de las restantes provincias. Bienvenidos los fondos, si son respaldados por una decisión política y administrativa que le den permanencia, previsibilidad, actualización e incrementos progresivos de los mismos", publicó el ex gobernador Daniel Scioli en su cuenta de Facebook.Asimismo, opinó: "Nuestra provincia aporta gran parte del PBI nacional y ha incrementado su participación desde 2002 por una activa política de inversiones productivas, creando más de 100 parques industriales, como así también las inversiones en agricultura y ganadería"."Así, históricamente, la distribución de recursos federales coparticipables era y aún es, injusta para Buenos Aires. Esto determinó que tengamos deficiencias estructurales de todo tipo, especialmente en el Conurbano bonaerense", señaló el ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria.Por último, Scioli consideró que esos fondos "son parte del camino que posibilitará una recuperación plena de los recursos que legítimamente le corresponden a los bonaerenses, sin que ello signifique, repito, disminuírselo a otras jurisdicciones provinciales".La posición del ex gobernador estuvo en sintonía con la de la actual mandataria María Eugenia Vidal, quien rechazó las críticas por el desembolso del dinero a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano, al considerar que el mismo "no afecta un peso de los fondos que les corresponden" al resto de las provincias.“No van a desmedro de ninguna provincia de la Argentina", añadió y explicó que en parte los fondos "son para cubrir salarios y aguinaldos de diciembre de 2015 que tanto la provincia como los municipios de la provincia, de todos los colores políticos" necesitaron "para afrontar aumentos salariales que no se podían pagar".En la otra vereda, el ex gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, acusó al gobierno de Macri de distribuir fondos de acuerdo al "color político" de cada provincia.En esa línea, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dijo que si el gobierno nacional le otorga fondos de manera extraordinaria a la provincia de Buenos Aires, generará un “descalabro” en las finanzas del país. “Uno tiene olfato y años en esto. Como estamos en año electoral, empiezan a haber medidas que tienen que ver con la futuras elecciones, entonces va a ser un descalabro y va a haber injusticias”, declaró el sureño.