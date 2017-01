DURA REALIDAD

Partidos históricos en vías de extinción

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires intimó a cuatro fuerzas y puso en jaque la personería jurídica de las mismas. Los esfuerzos por permanecer vigentes en la rosca política.

El paso del tiempo no deparó las mejores condiciones para las fuerzas políticas que llegaron a ser históricas en el suelo bonaerense. Algunos partidos, que formaron par-te de la discusión política años atrás, quedaron al borde de la desaparición. Es que, desde la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, se realizó el último llamado de atención para que regularicen su situación; de lo contrario, perderán la persone-ría jurídica, es decir, dejarán de existir como tales.En total, fueron cuatro las intimaciones que recibieron el Partido Intransigente (PI), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Demócrata Progresista (PDP). Cada una pedía que los espacios se pusieran al día con los requisitos establecidos por la legislación vigente para mantener la personería y no desaparecer. Y la cuarta intimación es la vencida.Según se desprende del capítulo III de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (9889/82), las agrupaciones que quieran tener representación en la provincia de Buenos Aires deben cumplir con una serie de requerimientos básicos. El primero es el acta de fundación y constitución del espacio, con el nombre y domicilio legal, los principios y las bases de acción política, la carga orgánica y las autoridades. Este punto no presenta inconvenientes para el cuarteto de intimados.No obstante, el principal problema surge del segundo requisito. Tal como lo expresa el artículo 9 de la normativa provincial, es necesaria “la adhesión inicial de la cuarta parte de los electores inscriptos (afiliados), exigida para obtener el reconocimiento definitivo, o de quinientos (500) electores inscriptos si aquella cifra resultare mayor”.Así las cosas, conforme al seguimiento realizado por la Secretaría de Actuación de la Junta Electoral , ninguno de los cuatro partidos en cuestión llega a cumplir con la cantidad mínima y obligatoria de afiliados. Por ello, se encuentran encuadrados en la causal de caducidad que prevé la ley, y al borde de la extinción.Aunque el panorama es desalentador para los partidos históricos, a algunos no parecen preocuparles las intimaciones, y trabajan con vistas a las elecciones de este año. A pesar de que todo indica que dejarán de ser reconocidos legalmente, desde el Partido Comunista destinan los esfuerzos a sumarse al “gran frente ciudadano” que alguna vez convocó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que nunca llegó a formarse. Inclusive, la sede del Instituto Patria –usina de ideas y agrupamiento kirchnerista- suele albergar actividades y charlas organizadas por los militantes de la hoz y el martillo.No es muy diferente la situación del Partido Intransigente que, mientras levanta la bandera de Oscar Alende y utiliza el vigésimo aniversario del deceso de su máximo líder, busca posicionarse como alternativa, alineado al kirchnerismo. De hecho, a pesar de no recaer en las estructuras de poder que se referencian en CFK, celebran “los doce años y medio de gobiernos nacionales y populares” junto a figuras cercanas al mundo K.Pero todo indica que el 2017 será el año del fin para cuatro de los partidos que formaron parte de la historia política.