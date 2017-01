PJ PROVINCIAL

En la unidad peronista, CFK es una más

Salvo alguna que otra excepción, todos quieren a Cristina adentro del partido. Sin embargo, nadie la pide como candidata. El Congreso peronista, el PJ y la relación con la exmandataria.

Falta un buen tiempo para cerrar las listas. Por el momento, al menos, eso se vio en el Congreso de La Matanza : todo es amor y paz. O quizá no tanto, pero las cosas están bien. Hubo un acuerdo para agregar apoderados, para cambiar los representantes ante la Junta Electoral y para crear una mesa de acción política.Diálogo y consenso son las palabras que más hacen sonar los diferentes sectores peronistas. También, por supuesto, se habla de Cristina Fernández. La gran mayoría dice querer escucharla y todos quieren sus sufragios. Sin embargo, son muy pocos (sólo los camporistas) los que la proponen como candidata. La prefieren caminando a la par, ya no más adelante; como referente de consulta, ya no más como jefa.¿La unidad justicialista depende de Cristina? ¿La unidad sólo es posible si CFK se hace a un costado? Pareciera que si. Pero todavía es la dueña del ranking de la intención de voto y son contados con los dedos de una mano los que se animan a salirle al cruce.