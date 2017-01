SE DESCUBRIÓ EL SECRETO

Se maquilló las lolas para que parezcan más grandes pero le pifió

Cinthia Fernández quedó expuesta al truco que utiliza para que la delantera parezca más grande ya que el resultado del "countoring" no fue bueno.

😍😍 de mi enteriza de @loveafricabikinis Una foto publicada por Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 7:10 PST

Cinthia Fernández es exhuberante. Además de un cuerpo híper tonificado, producto de las horas que le dedica al gimnasio, posee unas curvas envidiables y una delantera muy llamativa. Pero después de ver sus fotos de Instagram la pregunta que se desprende es... ¿por qué se las maquilla?Aunque son muchas las famosas (sobre todo las vedettes) que se lo hacen, a Cinthia el "boob contouring" le salió mal y quedó a la vista de todos sus seguidores, que le remarcaron que el make up no solo se veía sino que estaba mal hecho.La técnica del contouring, ya sea en la cara como en el cuerpo, se usa para darle sombras a lugares que queremos acentuar y luces a aquellos que queremos disimular. Crea una especie de ilusión óptica que puede ayudar a un rostro a quedar más anguloso o a una mujer con pocas lolas a parecer que tiene un montón. Para evitar que se note demasiado, es muy importante hacer bien las 'líneas' de contorno pero también difuminarlas para que no se noten. En ambos puntos falló Cinthia y no sólo una sino muchas veces.¡Mirá!