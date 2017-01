JUSTICIA

La Cámara dio el sí y Mariano Bruera será arrestado

Por presunto pedidos de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al Pro.Cre.Ar., el hermano del exintendente platense, Pablo Bruera, será detenido. La noticia fue confirmada luego que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal ratificara el fallo que la Jueza Garmendia había realizado el pasado jueves

La noticia trascendió ayer por la tarde-noche, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal se mostró en concordancia con la orden de arresto que, días atrás, había dictado la Jueza de Garantías, Marcela Garmendia, cuando rechazó el pedido de habeas corpus que el abogado defensor de Mariano Bruera, había presentado para evitar su detención.De este modo, el hermano del exalcalde platense, Pablo Bruera, será detenido en las próximas horas. El paso que viene para la Justicia será encontrarlo, ya que Mariano Bruera, por lo que se sabe, está prófugo.La causa por la que se lo investiga sigue los pasos de un presunto pedido de coimas para la rezonificación de terrenos destinados al plan Procrear.Por el caso, en 2014, el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, ya había allanado la la subsecretaría de Planeamiento urbano, la sede de Control Urbano y las oficinas que, en ese entonces, ocupaba Mariano Bruera.Cabe destacar que Mariano Bruera no está sólo en esta situación. Ya en a en ese momento, Paolini había solicitado la detención de los 6 funcionarios involucrados en su investigación: el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el ex director de Planeamiento Roberto Moreno; y los ex empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra y el hermano del ex alcalde platense.