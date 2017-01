PERSPECTIVA 2017

Ex ministros, economistas, dirigentes y los consejos a Lacunza

Desde la ex ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, hasta el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, pasando por los economistas, Jose Luis Esperti y Diego Giacomini vertieron sus análisis sobre lo que le vendrá en materia de política económica de cara a este año para la Provincia. También dejaron sus consejos para el ministro de Economía bonaerense.

El 2017 recién comienza y la perspectiva económica de la Provincia ya es tema de debate entre diversos especialistas en la materia.La exministra de Economía bonaerense se mostró alarmada por lo que considera una estadística letal: “Hoy en día, no existe un solo indicador que muestre que vaya a haber una reactivación en la economía del 2017”, sostuvo Silvina Batakis.En ese sentido, la economista apuntó que “en Argentina, hoy es muy difícil decir quién toma decisiones en materia de política económica”.Para Batakis, el principal problema radica en el desempleo. “Yo no veo a nadie ocupado en generar puestos de trabajo, ni políticas industriales, ni de ciencia y tecnología”, aseveró, y agregó que si tuviera que aconsejar a Hernán Lacun-za, le diría que pusiera el ojo en recuperar fuentes laborales.Pero, además, la exfuncionaria del sciolismo también manifestó su preocupación por “la fuerte disociación del Presupuesto bonaerense respecto a la macroeconomía nacional”. Al respecto, destacó: “Vos tenés gente que se queda sin trabajo formal que no va a tener más una prestación social para ir al médico, que va a necesitar utilizar los recursos del Estado, y este es un Presu-puesto que bajó la participación relativa del sistema de salud”.El mismo panorama, para Batakis, se va a replicar en materia de educación: “Muchas familias van a dejar de mandar a sus hijos a una escuela privada y los van a pasar a una pública, y la educación también perdió preponderancia en la Ley de Leyes”.Por su parte, José Urtubey, el presidente de la Unión Industrial Argentina fue crítico del rumbo económico que, por el momento, viene adoptando Cambiemos. “Este año hubo mucha prueba y error. Venimos de terminar un 2016 flojo en materia económica y muy malo en materia industrial”, señaló a La Tecla.“Caímos casi 5 puntos en términos inter-anuales, y esto va a requerir de políticas públicas activas para el 2017, en donde creo que, si queremos ver un repunte de la industria y de los niveles de desarrollo, vamos a tener que trabajar fuertemente en bajar la presión tributaria y acercar líneas de créditos productivos, sobre todo para las PYMES”, consideró.En ese sentido, el hermano del Gobernador salteño le aconsejó al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, que im-pulse el surgimiento de más parques industriales y cuide el mercado doméstico en base a dos puntos centrales: “Controlar lo que es una ad-ministración de comercio internacional inteligente y que la política monetaria esté adecuada a los estímulos de desarrollo”.Por fuera del territorio de la Provincia, para el máximo referente la UIA, lo que debe hacer Argentina no es muy diferente a lo que hace el resto de los países: “Crecer puertas adentro, además de insertarse internacionalmente”.Dentro del rubro economistas, para el especialista, Diego Giacomini, el problema madre en la economía de nuestro país radica en el sostenimiento, durante 6 años, de una pésima política fiscal.Entrevistado por La Tecla, fue lapidario con el Jefe de Estado: “Mauricio Macri es el ideólogo del plan económico. Macri es ingeniero civil; ergo, no sabe nada de economía. No se puede esperar que su plan económico sirva”.En ese sentido, el especialista en cuestiones financieras aseveró que “todo ministro de Economía provincial no tiene herramientas para reactivar, en forma importante, la actividad económica de su región, debido a los problemas de falta de correspondencia fiscal entre Nación y Provincia”.Giacomini no dudó en ubicar a la provincia de Buenos Aires como un territorio “fiscalmente castigado”, ya que “recibe muchos menos recursos que cualquier otra”. Y agregó: “Tiene que haber una reforma fiscal de fondo, donde Nación re-signe recursos en pos de las 24 provincias, y las 23 provincias restantes tienen que resignar recursos en pos de Buenos Aires”.“Yo le diria a Hernán Lacunza lo siguiente: ‘Quedate tranquilo que ni David Copperfield puede hacer la magia que se necesita para arreglar la economía, mejor concentrate en apuntar todos los esfuerzos para lograr una actualización acorde del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano’”, deslizó el economista.Por último, el economista José Luis Espert se mostró convencido: “En 2017, el escenario más probable es una ligera recuperación de la actividad económica, con un crecimiento del 1 al 3 %, acompañado de una inflación que rondará entre el 20 % y el 25 %”.Dentro de ese contexto, Espert consideró que “la Provincia va a tener un buen des-empeño durante este año y, en ese sentido, sostuvo que es un buen momento para que el ministro de Economía bonaerense haga un control del gasto, aunque sea un año electoral complicado”.“La Provincia debería aprovechar para sanear sus cuentas”, deslizó el columnista del diario La Nación, al tiempo que agregó: “El principal componente del gasto público en las finanzas de la provincia de Buenos Aires es el salario, así que Hernán Lacunza se va a tener que poner firme para contener las demandas salariales, no sé si como en las épocas de crisis, pero sí teniendo mucho cuidado”.El economista, que se autorreferencia como un seguidor de los principios de Libre Comercio, los ba-jos impuestos y la meritocracia, consideró que el secreto para sostener la economía “radicará en cerrar paritarias que no superen el nivel de inflación estimado”. Días atrás, María Eugenia Vidal acordó un aumento salarial para los trabajadores estatales del 18 %.