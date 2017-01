GUIDO LORENZINO

“Macri gobierna sólo para veinte millones, así se va a empeorar”

El recientemente designado Defensor del Pueblo de la Provincia cruzó con dureza las políticas que viene llevando adelante Cambiemos a nivel nacional. "Vamos a tener un 2017 con las mismas dificultades, e incluso más graves", le dijo a La Tecla

Guido Lorenzino, el recientemente elegido Defensor del Pueblo, dialogó con La Tecla, analizó el gobierno de Mauricio Macri y dejó algunas críticas."El Gobierno se encontró una agenda pendiente en materia de inclusión, de seguridad, de inflación, de empleo, de inversión pública y privada, y otras muchas situaciones que había que resolver, pero que, lejos de resolverse, empeoraron. No hay una variable que haya mejorado. No veo que la estén pegando. Más allá de la justificación de la herencia o lo que fuere, los problemas que se recibieron se han agravado", señaló Lorenzino.Y agregó: "Si no entienden rápidamente que los problemas hay que resolverlos y no empeorarlos, y no ponerle claridad sólo a dos o tres conceptos, vamos a tener un 2017 con las mismas dificultades, e incluso más graves".Para el flamante Defensor del Pueblo bonaerense "el problema es que ellos sienten que están haciendo bien las cosas porque tienen la vocación de gobernar sólo para 20 millones de argentinos, y hay que gobernar para los 40. En la medida en que haya 20 millones que no estén contemplados por las políticas públicas que el Gobierno ha fijado, vamos a tener complicaciones".Además, dentro de este contexto, Lorenzino señaló qué es lo que debe hacer el peronismo para conseguir el voto de los disgustados: "Hoy estamos buscando la identidad. Una vez que la terminemos de encontrar, saldremos a la búsqueda de la persona o de las personas que lideren este proceso"."Es de menor a mayor, de abajo hacia arriba. Primero, tenemos que saber qué queremos ser, qué queremos representar y a quiénes; después, debemos empezar a pensar quiénes son las personas que mejor se adapten a esa identidad", finalizó Lorenzino.