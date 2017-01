ENTREVISTAS LA TECLA

Cecilio Salazar: "María Eugenia Vidal es la más peronista de Cambiemos"

El intendente de San Pedro habla sobre la gestión al frente del municipio, la pesada herencia local, su futuro político, el rol del partido Fe dentro del oficialismo y la influencia de Gerónimo Venegas en la política actual.





Soldado del dirigente gremialista Geró-nimo “Momo” Venegas”, Cecilio Salazar sintió en el 2015 que, como vicepresidente de OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y los Estibadores de la República Argentina), ya había cumplido un ciclo. Entonces, amparado por la estructura partidaria de Fe, decidió jugar en las elecciones de ese año para ser intendente de San Pedro, y ganó con más del 52 % de los votos.En un mano a mano con La Tecla, el intendente habló de todo: el día a día de la gestión, su horizonte político, el kirchnerismo, el futuro del partido Fe y la figura de la gobernadora de la Provin-cia, María Eugenia Vidal.-¿Qué balance hace de su primer año de gobierno?-Estamos terminando un año bastante positivo. Hemos logrado que se hicieran los dos ingresos nuevos a San Pedro, la ruta 1001 y la 191, reconstruimos toda la avenida costanera que había quedado destruida por la inundación y, ahora, estamos arreglando la economía gracias al apoyo que recibimos de la Gobernadora, que fue fundamental para salir del paso. La gestión anterior nos había dejado una deuda de 120 millones de pesos y hoy, después de 8 años, logramos pagar el aguinaldo y el sueldo en el mes de diciembre. Eso se lo debemos a Vidal, que es lo más peronista que hay dentro de Cambiemos.-¿Se considera parte de los intendentes con “pesada herencia”?-Totalmente. Cuando asumí, San Pedro estaba totalmente destruida. La peor he-rencia fue la social, que incluyó destrucción de hospitales, calles y escuelas.-¿Dónde hay que trabajar para que repunte San Pedro?-En infraestructura, en la conexión con nuestras localidades y, fundamentalmente, en recuperar trabajo, que es lo que nos falta. No tenemos energía ni gas suficiente, y estamos ubicados sobre la ruta 9, que es la más importante del país, porque nos conecta con el Mercosur.- ¿Cómo tomó la decisión de Gerónimo Venegas de jugar fuerte dentro de Cambiemos?-Fue una decisión co-rrecta. Venegas y yo fuimos perseguidos por el anterior go-bierno. Yo era vicepresidente de OSPRERA y sufrí en carne propia esa persecución. Incluso el compañero Venegas fue preso sin ningún motivo.¿Cuál es el rol que debe tomar el partido Fe dentro de la estructura de Cambiemos?-Estamos fortaleciendo el partido Fe y el frente Cambiemos, y el año que viene vamos a ganar las elecciones. María Eugenia y el Presidente están haciendo una gran gestión. Nuestro partido está logrando organizarse a lo lar-go y ancho del país, su mando muchos peronistas desencantados del PJ, pero también mucha gente que, hasta ahora, no había participado nunca en política.-¿No tiene miedo de que una estructura macro, como la que ustedes integran, termine fagocitando su armado propio?-Para nada. Hemos podido generar una identidad propia que le aporta a Cam-biemos. En ese sentido, tenemos la misma estabilidad que puede tener cualquiera de las fuerzas políticas que integran el partido que hoy gobierna. Ellos nos necesitan a nosotros tanto como nosotros a ellos.- En materia de políticas que ha desarrollado Cambiemos con el sector de los trabajadores rurales, ¿qué cosas cree que faltan y en qué cosas avanzaron?- Una cosa que recuperamos es el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Em-pleadores), que el gobierno anterior nos había incautado para que lo manejara La Cámpora, y lo vaciaron. Ahora lo estamos reconstruyendo. Faltan cosas para fortalecer. Una de ellas es las inspecciones en los lugares de trabajo. Existen grandes franjas de trabajadores en negro, un flagelo que nuestro gremio se encargaba de combatir. Confiamos mucho en la figura del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y también en la de nuestra Gobernadora. Dentro del frente Cambiemos, María Eugenia Vidal dice y hace muchas cosas que ya nos había dicho, en su tiempo, el general Perón.-Piense en su futuro político. ¿Cómo se ve Cecilio Salazar en el 2019?-En estos momentos, estoy enfocado en la gestión. Quiero cumplir estos 3 años que me quedan como intendente, y después veré cuál será mi próximo paso.-¿Qué le gustaría escuchar que la gente diga de usted?-Me gustaría oir que hay un antes y un después en San Pedro, y que fui un tipo honesto.