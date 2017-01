CRUCES EN EL PERONISMO

Julián Domínguez marca la cancha del PJ y le baja el pulgar a CFK

El excandidato a gobernador bonaerense utilizó una metáfora para explicar porqué no quiere que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata: "Este tiempo requiere nuevos liderazgos. No se puede poner vino nuevo en vasijas viejas".

Cuando parecía que el PJ le abría la puerta a CFK, Julián Domínguez se encargó de cerrarle el paso. En declaraciones radiales para FM Milenium, el excandidato a gobernador bonaerense aseveró que "los nuevos liderazgos no se eligen por decreto, sino que lo hace la gente. La expresidenta dijo que no quería conducir el peronismo y no puede haber futuro si no hay síntesis de las mejores experiencias y corregir lo que haya que corregir"."Este tiempo requiere nuevos liderazgos. No se puede poner vino nuevo en vasijas viejas. El peronismo tiene que tener capacidad de escucha, de tomar a todas las visiones que lo representa. Sino logramos eso, no se va a construir nada", señaló el ex diputado nacional.Dentro de ese contexto, el referente máximo del Movimiento San Martín resaltó que "el gran desafío que tenemos es tener la cabeza muy amplia y abierta para convocar lo mejor de cada argentino. Todavía hay margen para hacer un gran frente en Argentina que defienda el empleo".El chacabuqense, que además advirtió que se "muere de ganas" por volver a participar de una elección, opinó que "al peronismo no le sobra nada porque perdimos la elección. Y por eso hay que ir a buscar a todos".