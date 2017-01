Incendio sin tregua: "La zona necesita aviones hidrantes y no con funcionarios y fotógrafos"

El coordinador de la provincia de Buenos Aires de la Federación Agraria, Jorge Solmi, pidió que “hoy se gaste dinero en aviones hidrantes y no en los que llevan funcionarios nacionales y provinciales con sus fotógrafos a la zona de los incendios en el sudoeste bonaerense” al tiempo que afirmó que desde la Federación Agraria Argentina, en la Reunión de Mesa Agropecuaria que mantuvimos el pasado 28 de diciembre con funcionarios de María Eugenia Vidal , se la advirtió de la gravedad de la situación.

“Les pedimos que visiten el territorio, pero ahora ese tiempo ya pasó. Hace falta soluciones concretas, aviones hidrantes y fondos frescos. Hay muchos productores que está tragedia los sacó del sistema. No pueden ir al banco sin antes pasar por Afip y ARBA y eso hoy es imposible", dijo el dirigente.Solmi aseguró que “las pérdidas económicas son millonarias y la situación es desesperante en muchos distritos” de la Provincia.En ese marco, Alcides Haure, del distrito II de la Federación Agraria Argentina, reiteró que el panorama es "desolador y muy triste. Lo peor de todo es que esto no terminó todavía y hay muchos focos que siguen descontrolados".“Las dotaciones de bomberos y los brigadistas no dan a basto" dijo Haure, quien recordó que “pese a que no hay registros oficiales de las hectáreas destruidas”, pero algunas estimaciones dicen que en la provincia superan el millón de hectáreas. "Eso es un millón de canchas de fútbol incendiadas" graficó el productor.Recordemos que mañana el Gobierno bonaerense convocó a una reunión "urgente" de la Comisión de Emergencia y Desastres Agropecuarios de Buenos Aires ante la crisis que atraviesan pueblos del interior.“El encuentro de mañana viene de atrás. No se atacó el problema en su real dimensión y tenemos pocas expectativas. Unos pocos pesos del CFI y créditos del BAPRO al que sólo acceden los que menos necesitan no son la solución ahora, cuando esta problemática tiene varios días. Hay que preocuparse por actuar allá con el envío de equipamientos y gente especializada”, dijo Solmi.