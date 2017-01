POLÉMICA COSTERA

Reclamo de intendente peronista a Vidal: "Todavía no pude reunirme con la Gobernadora"

El alcalde de Villa Gesell, Gustavo Barrera, se mostró molesto por las suspensiones consecutivas de distintas audiencias que iba a mantener con la gobernadora bonaerense. “Quiero plantearle diferentes cuestiones que guardan relación con ABSA, Seguridad y obras de infraestructura que ameritan que me reciba”, señaló el intendente de la ciudad balnearia. También tiró la bronca porque a su distrito no llegaron espectáculos públicos: “Le mandaron a otros municipios que no son turísticos y a nosotros nada”.

El verano levanta temperatura y asoman los primeros desencuentros entre intendentes y la Provincia. El jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dialogó con La Tecla y no ocultó su malestar con la suspensión de dos audiencias que iba a tener con la gobernadora bonaerense.“A lo largo del 2016 no me he podido reunir con María Eugenia Vidal”, le dijo el alcalde del FpV a La Tecla.“Mi intención es plantearle diferentes cuestiones que guardan relación con ABSA, Seguridad y obras de infraestructura que ameritan que me reciba”, agregó al tiempo que detalló que “con el único Ministro que me pude reunir fue con Cristian Ritondo (Seguridad) para hablar sobre cuestiones vinculadas al Operativo Sol”.En ese sentido, Barreras detalló que uno de los objetivos de su gestión “es municipalizar ABSA y para eso necesitamos del apoyo de la gobernadora. Además, hay otras cuestiones importantes como la adquisición de un tomógrafo para el hospital donde ella nos podría dar una mano”.“Villa Gesell es uno de los pocos distritos donde la Gobernadora nunca pisó”, confió el intendente costero y dejó entrever otra polémica en puerta: “Lo mismo pasa con los espectáculos públicos que lo llevan a localidades que no son turísticas y a Villa Gesell no nos dieron un solo espectáculo”.“Tiene que prestar un poco más de atención si es que queremos trabajar en conjunto”, remató Barrera.