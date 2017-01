TANDEM LEGISLATIVO

En yunta, el massismo y el GEN quieren incidir en el destino de los fondos que manda Macri

Luego de que el Presidente habilitara el giro de $ 25 mil millones a la Provincia, los diputados Jorge Sarghini y Marcelo Díaz anunciaron que pedirán al gobierno bonaerense que informe si el anunciado aporte configura un incremento real y efectivo del presupuesto presentado por la Gobernadora, o si ya formaba parte del mismo dentro de los 41 mil millones comprometidos por Nación como aporte del tesoro a la PBA -incluidos en el presupuesto tratado recientemente.

En su primera acción conjunta de 2017 y en el marco de la alianza legislativa entre los partidos de Massa y Stolbizer, los diputados Jorge Sarghini y Marcelo Díaz analizaron el aporte del tesoro nacional a la PBA, la imputabilidad a los 14 y su relación con el colapsado sistema penitenciario bonaerense.“Es imprescindible saber si la Provincia cuenta con 25 mil millones más, o si sólo estamos ante un anuncio marketinero de poca consistencia, de un hecho viejo con ropas nuevas; si esta suma forma parte del aporte del tesoro nacional que ya estaba previsto en el presupuesto 2017, no existiría reparación efectiva alguna sino que estaríamos frente al aporte de una suma que ya ha sido prevista, considerada y anunciada en el mismo presupuesto”, expresaron los diputados Sarghini y Díaz.Además, los referentes del FR y Gen apuntaron: “En cualquier caso, resulta cuestionable la forma en que se ha producido: la postergada integración de los fondos adeudados a la PBA en concepto de Fondo del Conurbano no es un regalo de Nación a Provincia sino que hay detrás un historial de reclamos legislativos -sancionados por esta Cámara de Diputados en base a iniciativas de la oposición- y de planteos judiciales; por lo que necesariamente este aporte debió darse en el marco del reclamo judicial para proceder dentro de la institucionalidad y legalidad, y no entre las luces de un estudio de televisión”.Por último, ambos legisladores sentenciaron: “Si la Provincia de Buenos Aires va a contar con más dinero como anuncian, entonces discutamos en qué y cómo vamos a gastarlo responsablemente”, sostuvieron los representantes del Frente Renovador y de Gen Progresistas.