PROVINCIA

Arba se puso el traje de Reyes y entregó juguetes y alimentos por 170 mil pesos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires cedió juguetes y alimentos, por un valor estimado de $170.000, a entidades de bien público de Magdalena y Esteban Echeverría que, en festejo por el Día de Reyes, los destinarán a niños de esos distritos en los que realizan su labor solidaria.

El director de ARBA, Gastón Fossati, explicó que “este tipo de entregas forman parte del compromiso social que nuestro organismo tiene con la comunidad”, y destacó que “de esta forma buscamos colaborar con instituciones solidarias que trabajan y brindan asistencia a sectores vulnerables de la sociedad”.Los productos destinados a esta acción benéfica surgen de los decomisos que los inspectores de la Agencia de Recaudación realizan en rutas bonaerenses, durante operativos de control que apuntan a verificar que el transporte de carga se realice con la documentación de respaldo correspondiente.Fossati subrayó que “en los últimos 12 meses llevamos entregados juguetes, ropa, pañales, materiales para la construcción y alimentos por un monto superior a los $2,5 millones, que contribuyeron a fortalecer el trabajo social que desarrollan comedores, asociaciones, clubes de barrio y otras entidades de bien público de la Provincia”.En este caso, las instituciones que recibieron la mercadería fueron la Asociación de Bomberos Voluntarios de Magdalena y la ONG sin fines de lucro MANU (“Mucho Amor Nos Une”) de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, que protege y brinda un hogar a niños afectados por VIH/SIDA que no cuentan con la posibilidad de contención familiar.La Asociación de Bomberos Voluntarios de Magdalena, que obtuvo alimentos y juguetes por un monto estimado de $120.000, entre ellos triciclos, autos, patinetas, muñecas, metegoles, cocinas para niños, pelotas, bolos y gimnasios para bebés, distribuirá esa mercadería durante el festejo por el Día de Reyes en barrios donde realiza su tarea solidaria.En tanto que la Organización No Gubernamental MANU destinará los alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza y el resto de los productos cedidos, por un valor cercano a $50.000, al funcionamiento del hogar y al amparo de los niños que allí se alojan, brindándoles una asistencia fundamental que ayuda a mejorar su calidad de vida.