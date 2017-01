HUBO 13800 VECINOS AFECTADOS

El intendente de Pergamino destacó la ayuda del gobierno tras la inundación

Javier Martínez se refirió a la situación en su municipio luego del temporal más grave de los últimos 20 años: informó a este medio que ya no hay evacuados y que están evaluando la asistencia con los distintos ministerios. Además, reclamó obras hidráulicas para que la situación no se repita.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, conversó con La Tecla.info sobre la situación en su municipio tras la inundación que dejó el saldo de 3000 evacuados y 13800 vecinos afectados, y que se estima como la más grave en 20 años. “El agua, así como subió muy rápido, también drenó rápido. El miércoles ya teníamos gran parte de los vecinos en sus hogares, y para el jueves dejamos de tener gente en los centros de evacuados”, informó.Según los números oficiales, hubo 500 evacuados en 4 centros distintos, y 2500 autoevacuados. La inundación afectó a 230 manzanas, es decir, a 13800 vecinos. “Para el vecino que se inundó, el daño es terrible. Que después de 20 años no se hayan hecho las obras públicas hidráulicas mínimas para contener la cuenca del arroyo Pergamino es una barbaridad”, manifestó el jefe comunal.En tanto, Martínez destacó el apoyo brindado tanto por el gobierno bonaerense como por el nacional. “La Provincia desde el primer momento mandó el equipo de emergencia que nos ayudó en un momento muy complicado; el refuerzo de policía especializada en el tema, con botes; y policía de refuerzo porque gran parte de la ciudad quedó sin energía eléctrica –enumeró–. Gracias a eso no tuvimos que lamentar robos ni más daños que los inevitables”.“Nación nos mandó gendarmería y policía federal, y ahora estamos evaluando la asistencia con los distintos ministerios. Sabemos que tanto el gobierno bonaerense como el nacional van a ayudar. Queremos entregarle una ayuda a la gente, que no va a recuperar todo lo que perdió, pero sí algo –continuó–. Además, Banco Provincia y Nación nos ofrecen tazas razonables para los comerciantes, por debajo del coeficiente inflacionario del año próximo”.