DECLARACIONES CRUZADAS

Vidal minimizó la polémica por la ayuda de Nación: “La Provincia sufre desigualdad hace muchos años”

Luego de las críticas de los gobernadores Das Neves y Lifschitz, la mandataria bonaerense defendió el aporte de 25 mil millones de pesos que le dio el gobierno nacional y remarcó que la Provincia "hoy recibe la mitad de lo que aporta" en materia de coparticipación federal.

María Eugenia Vidal rechazó las críticas por el desembolso del dinero a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano, al considerar que el mismo "no afecta un peso de los fondos que les corresponden" al resto de las provincias, y agregó: “No van a desmedro de ninguna provincia de la Argentina".La gobernadora realizó estas declaraciones en el marco de un acto que compartió en la Capital Federal con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, explicó que en parte los fondos "son para cubrir salarios y aguinaldos de diciembre de 2015 que tanto la provincia como los municipios de la provincia, de todos los colores políticos" necesitaron "para afrontar aumentos salariales que no se podían pagar".En la otra vereda, el ex gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, acusó al gobierno de Macri de distribuir fondos de acuerdo al "color político" de cada provincia. "Parece que los fondos están para unos y no para otros, depende el color político. Si este es el camino que elige el presidente Mauricio Macri, se equivoca", escribió en su cuenta de Twitter el ex mandatario provincial y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.En otro mensaje, Bonfatti recordó que "el gobierno nacional destina 25 mil millones de pesos extra a la provincia de Buenos Aires, mientras sigue sin pagar deuda a Santa Fe por 40 mil millones".En esa línea, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dijo que si el gobierno nacional le otorga fondos de manera extraordinaria a la provincia de Buenos Aires, generará un “descalabro” en las finanzas del país. “Uno tiene olfato y años en esto. Como estamos en año electoral, empiezan a haber medidas que tienen que ver con la futuras elecciones, entonces va a ser un descalabro y va a haber injusticias”, declaró Das Neves a radio Diez.Para el mandatario chubutense, “no hay una mirada federal de la cosa”, y planteó que si el Gobierno nacional “va a hacer un esquema de reparación” que se tenga en cuenta que “hay muchas provincias que tienen problemas”.