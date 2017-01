2016-2017

Están bien, los 36: el peronismo de Diputados, tras las idas y las vueltas, cerca del abrazo final

Desde el gobierno o desde la oposición, con mayoría o minoría, gane o pierda, cuando de rosca política e intrincada negociación se trata, sin dudas, el papel principal queda y quedará en manos del indescifrable peronisno. Hasta hace unos días las excusas fueron el Presupuesto provincial, el endeudamiento y la ley Fiscal e Impositiva presentados por el Ejecutivo que lidera María Eugenia Vidal.

La división se había hecho efectiva en el marco de la discusión por la ley de leyes 2016; por eso, lo que otrora fue la bancada del Frente para la Victoria ya se encontraba partida en tres. Por supuesto, el oficialismo, de entrada, supo que podía contar con eso, con que la mentada unidad iba a ser prácticamente imposible. Y lo fue, nomás, aunque quizá deje de serlo.“No creo que haya traidores esta vez, es mucho lo que está en juego y mucho lo que se arriesga”, soñaba un senador K, y agregaba que “la mejor y la única forma de negociar es estar todos juntos (los tres bloques justicialistas); de lo contrario no tenemos chances. Tenemos que evitar que el Gobierno trate de acordar de manera individual, porque perdemos”.Las negociaciones con el gobierno de Vidal estuvieron al mando de los intendentes de las distintas facciones, que se plantaron contra el endeudamiento y consiguieron bajarlo casi a la mitad. También lograron unos $ 8.500 millones para el Fondo de obras y el Defensor del Pueblo. “Nosotros ya estamos”, decían, sin vueltas. “La traba está en las cámaras”, agregaban.Justamente, el Defensor del Pueblo hizo que el acuerdo tambaleara y pusiera en vilo la última sesión del año. El camporismo se negaba a que el puesto quedara para el ex- sciolista Guido Lorenzino y planteó que la vacante fuera completada por la diputada nacional Fernanda Raverta. El peronismo en su conjunto se negó, y ni siquiera alcanzó con la intervención de Máximo Kirchner.La negativa se vio expresada en Senadores, cuando ninguno de los integrantes de la bancada K, que preside Magdalena Sierra, bajó al recinto a la hora de aprobar la flamante estructura. A La Cámpora le habían asignado, con Lorenzino a la cabeza, una especie de dirección adjunta, la cual sería compartida con el massismo (Walter Martello). Finalmente, quedò en la nada.“Nos estamos peleando por migajas, increíble”, manifestó un intendente del Conurbano, mientras Wado de Pedro y Andrés Larroque, con órdenes de Máximo Kirchner, luchaban a capa y espada, infructuosamente, por un lugar de preponderancia o, al menos, por hacerse notar. Se hicieron notar, pero no mucho más que eso.En Senadores, el camporismo (ocho legisladores) hizo caso y no se presentó en el recinto a la hora de avalar a Lorenzino. En Diputados, en tanto, la bancada más K, la del FpV, votó partida el Presupuesto y el endeudamiento. La Cámpora optó por el “no”, y el peronismo K (Marisol Merquel, Juan José Mussi, Karina Nazabal, Juan José Mussi, Aníbal Reguerio y Marcelo Torres) prefirió respetar el acuerdo justicialista previo y desoír al hijo de CFK.Así terminó el 2016. El comienzo del 2017 es incierto aún. Los actores en cuestión habían decidido tomarse enero para descansar, y tenían pensado empezar a juntarse los primeros días de febrero para achicar el número de bancadas y, por lo menos, pasar de tres a dos. También existe la posibilidad de que sea una sola, opción que si bien en principio parecía menos probable, ahora es muy factible.En caso de que los bloques sean par, por un lado quedarían los muchachos de La Cámpora, o sea, los doce que votaron en contra de los números de Vidal. Y por el otro, los cinco de la bancada K que votaron a favor, más los seis que lidera Fernando “El Chino” Navarro (viene de ponerle un 4 a CFK) y los trece de la bancada FpV-PJ, que lidera Walter Abarca; lo que haría un total de 24 voluntades.Tras el receso habrá llegado la hora de las definiciones. Y en caso de que el kirchnerismo acepte ser parte de la unidad, tal como señala uno de los cinco desertores, el justicialismo volverá a ser primera minoría (36 integrantes) y podrá dar batalla ante el massismo y Cambiemos. De lo contrario, los K puros quedarán en soledad.“Que hagan lo que quieran. Si quieren venir para sumar, son bienvenidos. Lo importante es que quedó bien en claro que no son ellos los que mandan, no son ellos los que deciden; era hora que pagaran lo que nos hicieron penar con el armado de las listas seccionales de los últimos años”, dijo, a modo de conclusión, un intendente de tierra adentro; por supuesto, en referencia al derrotado camporismo.Pero el camporismo, a pesar de lo sucedido con el presupuesto, no se siente afuera; y eso hace avizorar que el peronismo estará todo junto cuando inicie el ejercicio 2017."La cuestión política no se determina en un voto, sino en el camino común que se fue construyendo en términos de análisis y razonamiento”, dijop la K Lucía Portos, y agregó que "el problema no es en términos políticos, sino con diferentes visiones de cuestiones coyunturales, que tenemos que ir asumiendo que están dentro de un mismo espacio y que pudieron subsistir hasta este momento y que van a seguir coexistiendo”, aseguró.A veces no hay coincidencia, pero a veces si. Cuando parecía que los primeros indicios quedaban para febrero, apareció el veto de la Gobernadora María Eugenia Vidal a la creación de una comisión de seguimiento sobre la obra pública, el cual llevó a los diputados de los tres bloques peronistas a manifestarse como uno solo. Sì, la tan mentada unidad, aquella anterior al presupuesto 2016, volvió a decir presente, como en el Congreso peronista de La Matanza."No encontramos argumentos jurídicos o políticos que fundamentan una decisión que va en contra de los intereses de los bonaerenses y de la transparencia en la asignación de recursos", remarcaron los tres bloques del kirchnerismo en la Cámara de Diputados bonaerenses, Frente para la Victoria, Frente para la Victoria - Partido Justicialista y Peronismo para la Victoria.