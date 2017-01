CARIÑOSAS

El insinuante mensaje de Andrea Rincón hacia Julieta Ortega

"Somos como novias sin sexo", dijo la ex Gran Hermano acerca de la amistad que mantiene con la hija de Palito.

Te extrañe novia mía ❤️🙆🏻🙅🏻😜 Una foto publicada por Andrea Rincon (@andrearincon_top) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:29 PST

Parece que Rincón esperó mucho la vuelta de su amiga, a quien no veía hace un par de semanas porque se fue de vacaciones a Estados Unidos. Ambas se recordaron en redes sociales, con twitts o publicaciones en Instagram.Las dos mantienen una fuerte amistad, tal es así que a mediados del año pasado las relacionaron amorosamente después de un viaje juntas a Nueva York. Cuando Rincón estuvo internada por problemas de adicción, Julieta siempre la acompañó.Ahora, Rincón habló de su integración al elenco de "Un gallo para Eculapio", de su amistad con Julieta Ortega y de su vida personal tras la recaída que tuvo en su tratamiento de recuperación del consumo problemático de sustancias. "Con Julieta Ortega, somos como novias sin sexo, nos reímos mucho porque nos cumplimos el rol de parejas, parecemos novias, pero sin nada", expresó.En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, sostuvo que "tengo amigas de toda la vida, pero viste que lo que me pasa con Julieta no me pasa con Nadie, porque nos queremos mucho, sentimos mucho amor una por la otra".La actriz Andrea Rincón publicó una foto en su cuenta de Instagram en la cual se muestra muy amorosa con Julieta Ortega. "Te extrañé novia mía", dice la descripción de la imagen.