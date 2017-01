LA VENGANZA DEL TENISTA

El video de Pico y Pampita histeriqueando en la cama

En la cama, Pico intentaba besar a Pampita que, en chiste, se resistía porque "tenía olor a ajo". De esta manera tomó venganza del video que subió la vedette a Instagram en donde se lo puede ver bailando.

En unas semanas arranca el Abierto de Australia, pero a Juan Mónaco eso ya mucho no le interesa. El tenista está muy acaramelado con Pampita en Uruguay.Y es que el noviazgo de la modelo y el tenista tiene todos los condimentos. Luego de que, días atrás, la exjurado de Bailando 2016 publicara un video de su novio bailando (¡sin su consentimiento!), Pico se tomó revancha."Venganza. Parte 1", escribió Mónaco en su cuenta oficial de Twitter dejando en claro que su plan no está terminado. Además, compartió una grabación donde se lo ve intentando besar a Carolina Ardohain.Pero lo que parecería ser un tierno gesto, se convirtió en un plan perpetruado por el deportista: "Ahora sí... la venganza. Me comí un arroz con ajo infernal", se lo escucha decir previo a querer robarle un beso a Ardohain. A lo que la bella mujer advirtió: "Si me besás, te muerdo. ¡Sos un asqueroso!".Sin lograr del todo su cometido, Juan le hizo una clara advertencia a su pareja: "Toda la noche hasta mañana te voy a tirar el aliento". ¿Se vendrán más videos con venganzas?Mirá el video: