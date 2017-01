PROVINCIA

Coronel Dorrego, Villarino y Puan, los distritos que batallan duro contra los incendios

“El fuego está controlado, aunque continúa avanzando", informó ayer por la tarde el intendente de Puán, Facundo Castelli, luego que su distrito se transformara en uno de los últimos afectados de la provincia de Buenos Aires, sumándose así a Coronel Dorrego y Villarino.





Al fuego que ya devoró alrededor de un millón de hectáreas entre Villarino, Patagones, La Pampa y Río Negro, en las últimas horas se sumó un nuevo foco en el sur de Puan, entre la localidad de San Germán y la laguna Chasicó, que ya arrasó con 35 mil hectáreas.El incendio, que ya se encuentra medianamente controlado, está ubicado en el Cuartel X del distrito, entre la localidad de San Germán y la laguna Chasicó. "Se había contenido en el límite con Villarino, pero el viento hizo que pasara hacia nuestro distrito", dijo Castelli a La Nueva.“Por ahora, se va acompañando el avance del incendio, hasta poder terminar con él. En estos momentos, están trabajando bomberos de todos los cuarteles de Puan, además de otros llegados de otras localidades de la zona, que se van turnando”, afirmó.Castelli, quien participó del encuentro en Algarrobo con Bergman y Ritondo se mostró molesto por la situación y lamentó que haya que esperar a estos sucesos para recordar la necesidad de confeccionar un protocolo de emergencia.“Debemos ser autocríticos. Uno de los reclamos del encuentro fue la falta de coordinación, y no es la primera vez que nos pasa. Nuestra zona es muy extensa, proclive a este tipo de incendios", señaló el alcalde radical de la Sexta.Y añadió: "Debemos tener en un punto medio, algún lugar para contar con camiones hidrantes o una pista habilitada para el caso de necesitar aviones hidrantes”, señaló.Vale destacar que en la zona cercana de Monte Hermoso, pero en territorio del distrito de Coronel Dorrego, en cercanías de la desembocadura del río Sauce Grande en el mar, el fuego ya arrasó casi 9 mil hectáreas, en la zona conocida como La Boca; y se está dirigiendo lenta e inexorablmente hacia la localidad de Oriente.Al respecto de la situación, el coordinador en provincia de Buenos Aires de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, pidió que “hoy se gaste dinero en aviones hidrantes y no en los que llevan funcionarios nacionales y provinciales con sus fotógrafos a la zona de los incendios en el sudoeste bonaerense”.Tras señalar que en la reunión de Mesa Agropecuaria que las entidades rurales de la provincia mantuvieron con funcionarios de María Eugenia Vidal el 28 de diciembre último “se la advirtió de la gravedad de la situación”, Solmi sostuvo que “les pedimos que visiten el territorio, pero ahora ese tiempo ya pasó"."Hacen falta soluciones concretas, aviones hidrantes y fondos frescos. Hay muchos productores que está tragedia los sacó del sistema”, sostuvo el ruralista.Otro foco que aún no pudo ser extinguido, y ya devoró cerca de 9 mil hectáreas, se ubica en el partido de Coronel Dorrego, en cercanías de la desembocadura en el mar del río Sauce Grande, y se dirigía en dirección a la localidad de Oriente, en el mismo distrito.Al mismo tiempo, personal de Defensa Civil sigue combatiendo focos de incendio en la localidad de Algarrobo, partido de Villarino, junto a personal de bomberos de la ciudad de Bahía Blanca. En esta localidad la zona más afectada es la conocida como Castellón, donde el fuego que afectaba otros sectores de Villarino ya está controlado.“En nuestro distrito ya se quemaron unas 100 mil hectáreas en las últimas semanas”, reconoció el subsecretario de Seguridad de Villarino, Martín Pacheco.Por otra parte, hay que informar que el Gobierno bonaerense y las principales entidades rurales de la provincia se reunirán hoy para evaluar y definir las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario en los distritos afectados por inundaciones e incendios.Se trata de un encuentro de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de Buenos Aires (Cedaba) convocado de “urgencia” por el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, que se llevará a cabo en La Plata a partir de las 10 de la mañana; informó DIB.La Cedaba evaluará los pedidos de emergencia y desastre de los municipios complicados, que implican beneficios impositivos y postergaciones de obligaciones con el Banco Provincia para los productores afectados.Desde Federación Agraria, Solmi restó importancia a los beneficios. “El encuentro de viene de atrás. No se atacó el problema en su real dimensión y tenemos pocas expectativas. Unos pocos pesos del CFI y créditos del Bapro al que sólo acceden los que menos necesitan no son la solución ahora, cuando esta problemática tiene varios días"."Hay que preocuparse por actuar allá con el envío de equipamientos y gente especializada”, reclamó.