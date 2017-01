LA PLATA

Más acorralado que nunca, el hermano de Pablo Bruera con un pie en prisión

Tras la negativa de la jueza Marcela Garmendia al recurso que la defensa de Mariano Bruera, el letrado Alejandro Martone, había presentado para sumar la visión de otros jueces de cámaras, el hermano del ex intendente platense (Pablo Bruera) sería detenido en las próximas horas.

La estrategia de la defensa del hermano del exintendente platense, Pablo Bruera, logró dilatar la detención de Mariano Bruera pero no impedirla. Al menos así parecería indicarlo el último movimiento que se acaba de conocer en la causa que lo investiga.Es que hoy al mediodía la jueza Marcela Garmendia no le dio lugar al pedido que Alejandro Martone (abogado defensor) había presentado el lunes al mediodía donde exigía que otros jueces de cámaras revisaran el pedido de detenerlo, elevado por el fiscal Jorge Paolini,Dicha orden había quedado en puntos suspensivos luego de que el planteo de Martone si fuera aceptado por el juez Pablo Raele. No obstante, la jueza de garantías, Marcela Garmendia desestimó dicho habeas corpus por lo que se haría efectiva la detención