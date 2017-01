Desde Cambiemos saludaron el giro de $ 25 mil millones que Nación le hizo a Provincia

El diputado provincial, Marcelo Daletto, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, hicieron público su consenso con la decisión tomada por el Jefe de Estado.

Mauricio Macri decidió que Nación le gire 25 mil millones de pesos a la Provincia y dos referentes de Cambiemos en el ámbito legislativo y municipal salieron a respaldar el anuncio“Esta decisión de Mauricio no implica un privilegio o un trato desigual para otras provincias. De hecho, creo que el trato desigual es que los bonaerenses aún no tengan lo que les corresponde por el Fondo del Conurbano”, detalló Jorge Macri.Para el vicentelopense “esos fondos son todas las cosas que los bonaerenses necesitan para vivir mejor y todavía están esperando: escuelas, hospitales, rutas y obras hídricas”.Y agregó. “Queremos dejar en claro que esta decisión no afecta al resto de las provincias, no afecta a la coparticipación ni afecta cualquier otra partida o transferencia que estemos dando al resto de las provincias argentinas, es simplemente la posibilidad de compensar en una parte lo que debería estar recibiendo la provincia de Buenos Aires”.“También es muy importante que el Presidente haya escuchado las necesidades de los bonaerenses y se preocupe por dar soluciones concretas mientras la Justicia se expide”, puntualizó el primo de Mauricio Macri.Por su parte, el diputado chacabuquense, Marcelo Daletto, deslizó que el gesto del Jefe de Estado es un acto de reparación de una injusticia.El Presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara baja provincial, destacó que “La Provincia es la jurisdicción que más aporta a la recaudación nacional -37 puntos-, es la que tiene el índice de NBI más alto -35 puntos-, y recibe 21. O sea, que es de público conocimiento la situación de discriminación fiscal que sufre la Provincia en su participación en los fondos coparticipados”.Para finalizar, destacó que “Este año el resto de Provincias -gracias al Fondo del Conurbano- recibieron $45 mil millones y la provincia de Buenos Aires, sólo $650 millones”, dijo y concluyó: “Hasta que se pueda solucionar este tema, ya sea a través de la política o de la justicia, este monto nos parece importante para reparar una situación de injusticia que arrastra la Provincia desde hace décadas”.