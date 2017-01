CIUDAD CONVULSIONADA

Una detención que suma intriga en la causa que escandaliza a la política de Dolores

Este jueves 5 de enero fueron detenidas dos personas en Dolores, sobre quienes se presume que prostituían a una menor. El caso vuelve a rozar a la gestión municipal, ya que uno de los detenidos tendría estrecho vínculo con el intendente; y porque la causa que abrió la investigación se desprendió de la denuncia que hizo un ex empleado municipal, y en la cual aparecería involucrado el Subsecretario General de la Gobernación, hermano del jefe comunal.

La Tecla ha publicado en los últimos días el escándalo desatado en Dolores tras la denuncia que hiciera en la Justicia, y públicamente a través del diario Compromiso, el ex contratado municipal Carlos José Etcheverry.En la causa que tramita el responsable de la UFI N°1 de esa localidad, Gustavo García, se denuncia una supuesta trama político-policial, “a través de la cual se cobraba por dar protección a comerciantes, a vendedores de drogas, como también a la prostitución y el juego, dando detalles puntuales de los involucrados y la forma en que se realizaba la cobranza por esos ´servicios ilícitos´”, según declaró Etcheverry al periódico local.En sus declaraciones, el denunciante menciona como supuestos integrantes de esa trama al Secretario de Seguridad de la ciudad, Fabián Puig, y a Mario Etchevarren, actual presidente del Concejo Deliberante, Subsecretario General de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, y hermano del intendente Camilo Etchevarren.Igualmente, no son las únicas personas nombradas por Etcheverry, ni tampoco su declaración quedó encasillada en una sola causa. Se desprendió otra investigación a cargo de la UFI N° 3, cuyo responsable es el fiscal Diego Torres, quien tiene a su cargo dilucidar la presunta existencia de un comercio de estupefacientes.Fuentes vinculadas al proceso le confiaron a La Tecla que en horas de la madrugada de este jueves 5 de enero, “en el marco de una causa que se tramita por cuerda a la causa que diera origen el arrepentido Etcheverry, se detuvo a dos ciudadanos dolorenses, de apellidos Pavón y Giménez.Los detenidos están sospechados de prostituir a una menor de edad, que ya la Justicia habría restablecido a su familia a través de la fiscalía de Torres.En su declaración, el arrepentido Etcheverry (era quien supuestamente era mandado a cobrar los servicios de “protección”) él habla de “coimas por prostitución”, y a uno de los que nombra es Pavón. Luego, los padres de la menor se acercaron al estudio jurídico de Jorge Domínguez (quien patrocina a Etcheberry) a denunciar el supuesto caso de sometimiento a la prostitución de su hija de 15 años, tras lo cual son acompañados por el abogado a realizar la correspondiente presentación judicial, en la que nombrarían a Giménez y Pavón.Este último, alias “Perico”, es sindicado por actores políticos de la ciudad como hombre cercano al intendente. En la foto que ilustra la nota se ve a Camilo Etchevarren junto a otras personas durante la cena realizada el año pasado para festejar el Día del Empleado Municipal, en la que aparece Pavón (el de campera de cuero), aunque no pertenece al staf de empleados del municipio.