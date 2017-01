VERANO 2017

Los municipios costeros empiezan la temporada con una leve alza turística en relación al 2016

La Tecla accedió a los primeros datos extraoficiales en torno al nivel de ocupación que -por estas horas- registran las principales ciudades balnearias del territorio bonaerense. Salvo un altibajo en el Partido de la Costa, el resto de los distritos tiene buena ocupación. Según estadísticas de la policía bonaerense, hasta el momento son 1.800.000 los turistas que veranean en los distritos costeros. El principal destino, como siempre, es Mar del Plata.

Los primeros datos estadísticos se están procesando por estos momentos y La Tecla tuvo acceso a los primeros indicios de cómo asoma la temporada en los principales destinos turísticos de la Provincia.En ese sentido, salvo una leve variación en el Partido de la Costa, el resto de los municipios presenta buena ocupación. En efecto, Mar de Ajó fue el destino con menor presencia de veraneantes. No obstante, a la ciudad que conduce Juan Pablo De Jesús lo salvaron tres localidades: San Bernardo, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú.En Necochea, el primer fin de semana arrojó un 80% de ocupación. “Gente y movimiento hay pero no está reventando”, le dijo el intendente Facundo López (Frente Renovador) a La Tecla. No obstante, el jefe comunal se mostró cauteloso: “Hay que darle tiempo y ver a mitad de la semana que viene”.En ese sentido, López detalló que el pico turístico se verá durante la segunda quincena de enero y dentro de ese contexto se mostró optimista ya que según aseveró “la villa balnearia viene trabajando bastante mejor que el año pasado”.En Pinamar la ocupación varía en un porcentual de 10 puntos entre los días hábiles y los fines de semana. “De luneas a viernes tenemos una ocupación del 65 % al 70 % y sábados y domingos del 75 % al 80 %”, deslizó a La Tecla, el jefe comunal, Martín Yeza (Cambiemos). Además, el alcalde indicó que está llegando mucha gente a cerrar alquileres.En Monte Hermoso, el intendente Marcos Fernández (FpV) se mostró conforme porque al día de hoy tiene una ciudad con un 65% de ocupación. “Hay movida, mermó un poco luego de fin de año pero para lo que la ciudad refiere esto nos da un buen punto de partida para esperar la segunda quincena que siempre es la más jugosa”, consideró.En Villa Gesell la temporada está amaneciendo con buenos niveles de ocupación, “si uno evalúa la presencia en hoteles y restaurantes podemos decir que hay buena recepción”.Por último, Mar del Plata refleja un 70% de ocupación. Fuentes de la policía bonaerense le confirmaron a La Tecla que hasta el momento en La Feliz ingresaron 800.000 turistas. El dato, convierte a esa ciudad en la más visitada del verano ya que al resto de los distritos costeros arribaron 1.000.000 de veraneantes