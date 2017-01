PREOCUPACION

Ritondo visitó la zona afectada por los incendios, habló con intendentes y se reunió con Facundo Moyano

El ministro de Seguridad bonaerense visitó los distritos del sudoeste afectados por los incendios, junto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman. Mantuvieron una reunión en Villarino con los intendentes y funcionarios de esa región para analizar la situación. En horas de la tarde, el funcionario bonaerense se juntó con el diputado massista Facundo Moyano por los incidentes en el Club Alvarado de Mar del Plata

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, valoró y agradeció el trabajo de los bomberos y brigadistas que desde hace varios días combaten las llamas: "la labor que están llevando a cabo es enorme, un gran esfuerzo tanto de los bomberos voluntarios, como de la Policía de la Provincia y del personal de Defensa Civil".Tras la reunión, de la que también participaron jefes de bomberos de la región, el funcionario bonaerense, parte de su gabinete, y los jefes comunales de Villarino, Carlos Bevilacqua; y de Puan, Facundo Castelli; recorrieron la zona de los incendios, y Bergman partió hacia la provincia de La Pampa, donde más tarde realizó la misma tarea.Con respecto a los focos ígneos, Ritondo informó que "se producen en una zona muy seca, con muchos pastizales, donde hace tres meses que no llueve y con vientos cambiantes, que a esta altura del año llegan a soplar a 60 kilómetros por hora, con lo cual la propagación del fuego es muy rápida"."No todos los incendios se pueden combatir con medios aéreos porque depende la distancia a pista, vientos y otros factores, y algunos lugares son de difícil acceso y no se pueden entrar con los camiones tradicionales sino con camionetas más ágiles que llevan poca cantidad de agua, lo que dificulta la tarea", agregó el ministro.En tanto, el funcionario provincial resaltó que "no tenemos que lamentar víctimas fatales ni personas con quemaduras, y que no están afectadas zonas urbanas", a la vez que destacó que "existe un gran trabajo de prevención y la instrucción de trabajar fuerte de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal para terminar con esto incendios".Por otro lado, los principales temas tratados durante el Comité fueron la necesidad de contar con autorización por tema seguros para que los bomberos bonaerense pudieran salir de la Provincia a colaborar con sus pares pampeanos, la que fue dada por el ministro de Seguridad) y las comunicaciones que se gestionaron con el Ejército.También, se charlo la necesidad de contar en la región con equipamiento del PNMF (vehículos livianos de rápida entrada y salida y forestales), el tema de los aviones hidrantes y el compromiso del municipio de Villarino para poner una pista en condiciones para utilizar en el futuro, de ser necesario, y la importancia de una buena comunicación con los medios.En el combate de los incendios trabajan 500 bomberos formados en combate forestal y se coordinan las labores con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del ministerio de Ambiente de la Nación y las aéreas operativas de las federaciones de bomberos voluntarios con las que cuenta la Provincia.En tranto, en horas de la tarde, Ritondo recibió en la sede del Banco Provincia al diputado nacional y vicepresidente segundo del club Alvarado, Facundo Moyano; junto al titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones; tras los incidentes con un grupo de barras en la institución marplatense.En el encuentro se analizó la situación del club tras el ataque que dejó a dos personas heridas de bala, se garantizó la custodia de las instalaciones de la entidad marplatense y la de sus dirigentes, entre otras cuestiones.Con respecto a ello, Ritondo declaró que " nosotros trabajamos para que las familias vuelvan a los estadios, no para alimentar a delincuentes, por eso estos casos nos preocupan y no vamos a dejarlos pasar".A su vez, el titular de la cartera de Seguridad manifestó que "debemos tener este diálogo con los dirigentes para saber de boca de ellos cuál es la realidad de cada club y trabajar juntos para que el fútbol sea una fiesta deportiva".Por su parte, Moyano señaló que "encontramos fundamentalmente una voluntad total de avanzar en profundidad contra este flagelo en el futbol argentino y esperemos que la Justicia avance para que estos delincuentes paguen, y que este problema se solucione para seguir erradicado la violencia en este ámbito".Durante la reunión, además del dirigente, en representación de la entidad de Mar del Plata estuvieron presentes su presidente, Pablo Mirón; y su vicepresidente 1°, Emiliano Montes.