RECORRIDA

Vidal llegó a Chivilcoy y prometió más avances: “Todos los días damos un paso”

La gobernadora visitó la planta de ABSA acompañada por el intendente municipal, Guillermo Britos y el secretario de Interior, Sebastián García De Luca. Pusieron en marcha 10 pozos de extracción en la Ruta 30, para aumentar la presión del agua en el Municipio y pidió paciencia por la obra pública. “Un año no alcanza para cambiar lo que no funcionó durante más de 25”, expresó.





Durante la recorrida, empleados de la empresa dieron detalles de las obras realizadas, que significaron una inversión de 42 millones de pesos, con la puesta en marcha de 10 pozos de extracción en la Ruta Nº 30, el acueducto que los une con la cisterna instalada en la sede de ABSA y el nuevo anillado que debe aumentar la presión en el radio urbano.En este marco, Vidal hizo referencia a los trabajos comenzados en la Ruta Nº 5, la inversión en los trenes, la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.“Mostramos con el Presidente y todo el equipo el esfuerzo que venimos haciendo, demostramos que se pueden lograr cosas como, la conexión de localidades que antes estaban aisladas, todo es demostración de esfuerzo”, expresó.Y continuó: “Un año no alcanza para cambiar lo que no funcionó durante más de 25, pero todos los días damos un paso, como hoy estamos en la planta viendo cómo avanza la obra de ABSA”.Con referencia a los trabajos que se están realizando en la Ruta Nº 5, la gobernadora opinó: “Es una de las prioridades del Presidente; la obra ya comenzó y todavía no ha llegado a Chivilcoy, pero por supuesto cuando avance lo suficiente la van a ver acá”.En cuanto a la situación actual de los trenes, manifestó: “Hubo una inversión enorme durante el 2016 en la provincia, por ejemplo, se realizó la electrificación del Tren Roca. Estamos en un proceso de traspaso de FerroBaires al Gobierno Nacional que es complejo porque no estaban dadas las condiciones de seguridad para que siguiera operando, pero vamos a trabajar para que vuelva a hacerlo. Tenemos que trabajar para mejorar el servicio y para que cuando la gente se suba al tren, sepa que se sube seguro”.Finalmente, hizo referencia al narcotráfico e inseguridad y sostuvo: “Estamos dando pelea en el lugar que estén, tanto sea adentro como afuera del Estado, y lo vamos a seguir haciendo. Eso se traduce en que, en el año 2016, hemos aumentado el 300% de paco decomisado porque estamos entrando en barrios donde antes no se entraba y eso hace que sean dosis que no llegan a nuestros hijos”.“Hay mucho todavía por hacer pero no tengo dudas de que el Presidente y nosotros estamos parados en un mismo lugar”.Por su parte, el secretario del Interior, Sebastián García De Luca, resaltó: "Estas obras que está inaugurando nuestra Gobernadora van a permitir que más de 70 mil chivilcoyanos tengan más y mejor calidad en algo esencial como es el servicio de agua".“No son solamente 42 millones de pesos de inversión, o los 10 pozos de agua potable, o un acueducto o un nuevo anillado. Para nosotros la obra se termina con los chivilcoyanos haciendo uso de la obra”.