CUENTAS

Intendentes sin Presupuesto 2017: qué distritos aún no aprobaron la Ley de Leyes

Comenzó el año y algunos municipios de la Provincia no cuentan con el ejercicio financiero aprobado por el Concejo Deliberante. Unos, por cuestiones políticas, otros por administrativas. Un repaso de las localidades que no tienen las cuentas al día.

Quizás el caso más polémico se da en Chascomús, el municipio comandado por el massista Javier Gastón. Es que los ediles del FPV sumaron sus voluntades con los de Cambiemos y dejaron sin Ejercicio 2017 al alcalde massista que deberá esperar hasta el inicio de sesiones ordinarias (allá por abril de este año) para ver si el HCD local le aprueba un monto que ronda los 700 millones de pesos.Por su parte, en la ciudad costera de Villa Gesell, Gustavo Barrera (FpV) tampoco cuenta con el presupuesto para gobernar su municipio en el 2017. Por este motivo, tiró la bronca contra la bancada opositora.“Yo estuve presente en la legislatura, haciendo fuerza para que se apruebe el presupuesto provincial, para que la gobernadora Vidal tenga las herramientas para gobernar, sin embargo nosotros no recibimos el mismo apoyo de la gobernadora y de sus concejales”, remarcó.En tanto, en 25 de Mayo, el HCD devolvió al camporista Hernán Ralinqueo el proyecto para que sea modificado y reenviado posteriormente. La mayoría pidió al Ejecutivo que modifique los números, considerando que "han previsto los recursos sobre la base del 40% de aumento de tasas fijado en la ordenanza impositiva enviada, que todavía no fue tratada", y abordarán luego del Presupuesto que ascendía a 360.406.306 pesos.En Coronel Dorrego todavía no cuentan con el ejercicio financiero para este año aprobado puesto que el intendente Raúl Reyes elevó el proyecto el último día hábil de 2016, por lo que se encuentra en pleno estudio.El jefe comunal radical totalizó una ejecución de 266.107.900 pesos, y fue elaborado en base al aumento del 60% en el valor de la tasa a la hectárea y del 40% en las urbanas.La historia de Pinamar es particular, puesto que previo a que el Concejo Deliberante comience a tratar siquiera el Presupuesto, debe llevarse adelante una Audiencia Pública que, según trascendió, tuvo lugar el 13 de diciembre.La discusión de seguro será acalorada a raíz del aumento del 50 por ciento en las tasas municipales, propuesto por el intendente macrista Martín Yeza, cuestión que los ediles de la oposición rechazan.