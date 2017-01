A LA CAZA

Intendente en la mira de Cambiemos: ellos dicen que se acerca, pero él niega un pase

Dos versiones, un hecho. Desde el oficialismo aseguran que el jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, está cada vez más cerca de la alianza. No obstante, en diálogo con LaTecla.Info, el protagonista de la historia rechazó un posible pase de partido. “Estoy cómodo donde estoy”, dijo a este medio el mandamás del FPV.

“Torchio se acerca a Cambiemos”, deslizaron a LaTecla.Info desde la alianza oficialista. Es que, desde hace tiempo, el Gobierno salió a la caza de intendentes, tanto vecinalistas como alineados al Frente para la Victoria.En su haber ya cuentan con un puñado: Ismael Passaglia (San Nicolás), Hernán Bertellys (Azul), Carlos Berterret (Coronel Pringles) y Adrián Sánchez (Exaltación de la Cruz).Pero no es suficiente. Si Cambiemos quiere ganar las elecciones de este año, deberá contar con mayor cantidad de adeptos y, al parecer, el próximo jefe comunal a convencer será el de Carlos Casares, Walter Torchio.No obstante, el protagonista de la historia negó un posible pase a las filas del oficialismo. “No”, contestó rotundamente a la pregunta de LaTecla.Info. “Tengo muy buena relación con el gobierno provincial y nacional. Por el momento no encuentro una razón por la cual debería cambiar”, argumentó el intendente.En esta línea, destacó que la gobernadora María Eugenia Vidal “tiene la intención de tener un candidato propio del PRO. Yo me siento cómodo donde estoy. Reconozco que soy bien atendido, que tengo buenas respuestas ante temas demorados, pero eso no implica que me esté pasando”.“El peronismo es un lugar que me identifica a partir de políticas de inclusión, obras publicas y políticas sociales que son importantes, como educación y salud, que se trabajan de manera trasversal”, respondió ante la consulta de qué tan cómo se encontraba en el espacio que hoy integra.Sin embargo, cuestionó que, actualmente, en el justicialismo “hay muchos caciques y pocos indios. Hay falta de liderazgo. Hay muchos grupos de intendentes y otros independientes, pero no hay claridad con respecto a los candidatos. El justicialismo está dejando pasar un tema importante. No hay un real conductor en la Provincia”.Los rumores de un posible acercamiento de Torchio a las filas de Cambiemos surgieron tras la visita del intendente a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con el secretario del Interior, Sebastián García De Luca, para hablar de obras de infraestructura, viviendas y hábitat en el distrito.En aquella oportunidad, el jefe comunal destacó que “el 2017 nos encuentra trabajando juntos, codo a codo, con el gobierno nacional para mejorar Carlos Casares”.