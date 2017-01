PLAN 2017

Armá tu calendario de belleza: un tratamiento para cada estación

Las vacaciones son el momento ideal para planificar con calma nuestro 2017. En materia de belleza, hay que elaborar una guía para conocer cuáles son los mejores tratamientos según las diferentes estaciones del año.

Estamos de vacaciones y es un buen momento para planificar nuestro año. Si queremos cuidarnos, cada estación nos brinda la oportunidad de realizar diferentes tratamientos. En este sentido, el Dr. Néstor Vincent, especialista en estética, ofrece los siguientes consejos que pueden servir como guía para armar nuestro calendario de belleza:VERANO, 15 minutos para borrar años de tu rostroAunque en esta época todos queremos descansar, existe una opción que logra combatir los signos de la edad con un procedimiento de tan sólo 15 minutos.El tratamiento Radiesse es un relleno dérmico inyectable que además de dar volumen, estimula la producción natural de colágeno, con resultados duraderos. Se puede realizar en verano debido a que actúa debajo de la epidermis y no depende del tipo de piel, permitiendo tomar sol antes y después de realizarlo.Es efectivo para reducir arrugas profundas, produciendo un efecto lifting, actuando sobre pómulos, arrugas nasofaciales, líneas de marioneta, mandíbula y mentón.Resultados inmediatos, sin recuperación y en una sola sesión. Este procedimiento prácticamente indoloro, permite volver a la actividad normal sin necesidad de estar en cama, con un mínimo período de recuperación de unas horas, en caso que se produzca un leve enrojecimiento o pequeña hinchazón del área tratada.OTOÑO, recuperar la piel después del solEl otoño aparece como el momento ideal para recuperar una piel reseca, deshidratada y poco luminosa luego de la exposición solar excesiva del verano.En pieles que no presentan daño severo, el tratamiento Thermage es muy buen recurso, ya que estimula la producción de colágeno. Es seguro, no invasivo, sin tiempos de recuperación y de una sola sesión. Se puede utilizar tanto en la piel del rostro, como en la del cuerpo.¿Cómo funciona? Utiliza tecnología de radiofrecuencia (RF), calentando las capas profundas de la piel, reafirmando el colágeno existente y estimulando su producción. Como resultado la textura de la piel recupera el tono perdido, la elasticidad y aspecto lozano.Duración, resultados y ventajas. La sesión dura 40 minutos aproximadamente y los resultados se ven a los 20 días de realizado. No es necesario evitar el sol como en los tratamientos con láser y permite retornar a la actividad diaria inmediatamente, en la mayoría de los casos.INVIERNO, tratamientos que requieren tiempo y cuidados especialesSi tomamos la decisión de realizar tratamientos mayores como una cirugía de implantes mamarios o una lipoaspiración, el frío de los meses de invierno puede ser un aliado. En primer lugar porque hace que pasemos más tiempo en nuestro hogar, lo que facilita el postoperatorio y la completa recuperación de las cicatrices o los posibles hematomas y/o inflamación.Por otro lado, a muchas mujeres les incomoda que se vean los signos de la operación, en ese caso la mayor cantidad de ropa que usamos hace que los vendajes se puedan disimular, y las bajas temperaturas permiten también que soportemos mejor las compresiones, al contrario de lo que sucede en la época estival donde hasta la ropa más liviana nos molesta.PRIMAVERA, prepararse para florecer en verano¿Quién no querría eliminar los indeseables rollitos antes del verano sin tener que sufrir? Para combatir esas persistentes adiposidades localizadas, existe el sistema CoolSculpting, que utiliza el método de criolipólisis, un enfriamiento controlado para atacar y cristalizar las células de grasa, que luego serán eliminadas de manera natural por el propio cuerpo.Es ideal para realizar en primavera, porque sus resultados se ven a partir de los 60 días, no es invasivo y se aplica tanto en abdomen como en zonas difíciles como la bananita subglútea, la papada, el área del bretel, la cara interior de las piernas y sobre la rodilla, usando un pequeño cabezal que se denomina coolmini.Foto: freepik.es