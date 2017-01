INDECOM

Encuesta: más de la mitad de los argentinos confía que 2017 será mejor

Un trabajo del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) arrojó una expectativa positiva de la sociedad de cara a este año que acaba de comenzar. Ante el gran desafío de recuperar la capacidad de consumo, la mayoría de la gente augura un pronostico favorable y menos conflictivo para los próximos doce meses.

Miguel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas, detalló que el trabajo se llevó a cabo en vía pública entre el 10 y el 29 de diciembre último sobre un total de 2156 personas encuestadas de entre 25 y 75 años del segmento base y medio de la pirámide de consumo, tomando como referencia el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.En primer lugar, el 87,9 % de los encuestados afirmó que “el último año ha sido de lo peor que se recuerda”, principalmente por “la pérdida del poder adquisitivo de los salarios derivada de los altos niveles de inflación, el crecimiento del desempleo, la suba de las tarifas de los servicios públicos y la caída generalizada de la actividad económica”.Sin embargo, según el estudio, el 56,1 de los consultados consideró que “2017 no será tan duro como el 2016” porque creen que “lo peor ya pasó y que muchas de las acciones aplicadas por el Gobierno Nacional llevarán a un mejor desempeño de la economía y, desde allí, hacia el resto de las variables”. Además, afirmaron que “durante los años electorales, tanto el oficialismo como la oposición hacen de todo para agradarle a la gente y conseguir votos”.En tanto, el 24,8 % de la nómina se mostró más escéptico y afirmó que “no habrá mejoras para la gente en general” porque sostuvo que “será muy difícil recuperar en poco tiempo un país golpeado por la recesión y la corrupción de los últimos años”.Por último, el 19,1 % restante fue mucho más pesimista y señaló que “la situación va a empeorar aún más”. Según INDECOM, “el argumento de esta postura se basó en un descreimiento sobre la dirigencia política en general y en descalificar las aptitudes y el desempeño de la gestión macrista.Al respecto, Miguel Calvete explicó que “la postura de la mayoría de los consultados es muy coherente” porque explicó que “históricamente en Argentina, los años electorales han mostrado mejoras en la mayoría de los índices”.En ese marco, agregó que “este 2017 no será la excepción, debido a que, por un lado, se aplicarán políticas de Estado tendientes a la ejecución de la obra pública (que actualmente esta subejecutada), reactivando de ese modo a otras más de cien actividades relacionadas, y por el otro, se llevarán a cabo acciones económicas y sociales que buscarán estimular el consumo. Según el analista, ambas variables, sumadas al empuje del agro, llevarán a un crecimiento económico superior al 3 %, lo cual “casualmente, demuestra que la visión de la gente también tiene un basamento cierto desde los números”.También, aseguró que “el aumento de los haberes jubilatorios, en el marco del cumplimiento de la Ley de Reparación Histórica, y las probables negociaciones paritarias desdobladas, que concluirán con incrementos salariales por encima de la inflación prevista, mejoran aún más la expectativa porque generarán mayor previsibilidad a los trabajadores a la hora de consumir”.Además, el instituto de estadísticas, en coincidencia con otras mediciones privadas, informó que seguirá habiendo un proceso de desinflación que ubicará a la suba de precios "cerca del 20 % anual” y que “si bien se mantendrá una elevada tasa de inflación será la más baja de los últimos ocho años”.Finalmente, Miguel Calvete, destacó que “el escenario aparece mucho más alentador que durante el último semestre” pero afirmó que “en definitiva, más allá de las proyecciones, todo dependerá de las decisiones que aplique el Ejecutivo Nacional, que podrían encausar o no la recuperación prevista”.