LA MEJOR NOTICIA

A los 55 años, George Clooney se convertiría en padre de gemelos

El actor y su esposa Amal Alamuddin se habrían sometido a un tratamiento de fertilidad; la pareja lleva dos años unida.

El actor George Clooney, de 55 años, y su mujer de origen libanés Amal Alamuddin, de 38, se convertirán en padres el próximo mes de marzo, al menos así lo asegura el diario libanés Daily Star y se hace eco toda la prensa internacional. El diario adelanta, citando a personas cercanas a la abogada experta en Derechos Humanos, que la pareja se sometió a un tratamiento de fertilidad el pasado mes de agosto, por lo que Amal estaría en su segundo trimestre de gestación. Además, la misma fuente asegura que están esperando gemelos.Por el momento, ni el actor ni su esposa han confirmado la feliz noticia, que de ser cierta no podrán ocultar durante demasiado tiempo. Las últimas imágenes del matrimonio en público corresponden a finales de octubre de 2016, en Los Ángeles, donde el protagonista de Ocean’s Eleven dirige el rodaje de Suburbicon, una comedia criminal escrita por los hermanos Coen y protagonizada por Matt Damon y Julianne Moore, entre otros. Entonces, la estilizada figura de Amal no dio pistas de embarazo.Clooney y Alamuddin celebraron el pasado mes de septiembre su segundo aniversario de boda. El que durante mucho tiempo fue el soltero de oro de Hollywood esperó hasta los 52 años para contraer matrimonio, y desde entonces han sido constantes los elogios del actor hacia su esposa: “Desde el momento en el que conocí a Amal, la idea de pasar el resto de mi vida con ella se convirtió en lo más importante para mí y lo que más felicidad me proporciona. No podría estar más contento con mi vida ahora”. Una felicidad que, se verá ahora aumentada, y por partida doble, con el nacimiento de sus hijos.