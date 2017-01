PUNTA DEL ESTE

Conocé la mansión donde Pampita y Pico afianzan su amor

Pampita y Pico Mónaco, son, sin dudas, una de las parejas del año. Por estos días, afianzan la relación en una mansión en Punta del Este. Mirá las fotos.





De vacaciones en Punta del Este, Carolina "Pampita" Ardohain abre las puertas de la imponente mansión en la que están descansando con su pareja, el tenista Juan Martín "Pico" Mónaco y en la que esperan consolidar su relación.La modelo concedió una entrevista a la revista Hola! Argentina y mostró el nidito de amor temporal que eligieron. "Fue un año de lo más intenso, en el que me rearmé como madre, como mujer, como profesional (...) Empecé sin ninguna expectativa porque en enero del año pasado no pensaba que iba a tener ganas de trabajar. Lo único que sabía era que quería viajar cuando los chicos estuvieran con su papá y acostumbrarme a nuevas rutinas sin ellos. Después me propusieron ser jurado de ShowMatch y aceptaron mi plan de viajes y todo se acomodó. Aprendí a surfear la exposición y logré rearmar mi vida y mi casa. Siento que volví a empezar y que logré acomodarme a mi nuevo rol de madre separada", comentó a la edición."Él es tranquilo, alegre y tiene una energía muy linda. Es muy buena persona y se le nota. Estamos juntos desde hace muy poquito tiempo, así que, por ahora, disfrutamos de conocernos. Estas son nuestras primeras vacaciones juntos, y todo es nuevo (...) Todo se dio fácil y de una manera natural. Él entiende mis tiempos, entiende que soy mamá, que mis hijos son parte de mi vida y que están siempre alrededor de mí. Me conoció así y me eligió igual", elogió.La flamante pareja se hospeda en una imponente mansión llamada Villa Nautilus, un nidito de amor de 1250 metros cuadrados, vista al mar y dos piscinas. El edificio está emplazado sobre tres hectáreas de terreno donde la naturaleza es la premisa y ofrece un clima de absoluta intimidad."Pampita" reveló las actividades favoritas que realizan con Mónaco en las fabulosas instalaciones: "Estamos los dos fascinados y todo es un programón: caminar, tomar sol, tirarnos en las reposeras, charlar. Estamos alucinados con estos días que nos pudimos hacer para disfrutar".